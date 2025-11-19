ALTIUS-600M無人機首亮相 發射訓練彈畫面曝

台灣今年8月接裝的Altius-600M攻擊型無人機首次公開亮相，國防部長顧立雄前往視導並見證訓練金屬彈的射擊演練，象徵國軍無人載具作戰能量建構邁出重要一步。這款自殺型無人機具有長時間滯空能力，可攻擊戰甲車輛，航程達440公里。同時，美國於東部時間17日宣布，軍火商雷神公司獲得約7億美元的對台軍售合約，將提供「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備，預計2031年完成交付。

ALTIUS-600M無人機首亮相，發射訓練彈畫面曝光。（圖／國防部）

Altius-600M攻擊型無人機使用金屬訓練彈進行射擊操演，該訓練彈與實際無人機同重量。這款無人機是一種自殺型無人機，具有長時間滯空能力，能有效攻擊戰甲車輛。國防院戰略資源研究所長蘇紫雲表示，從台灣的戰場環境來看，這款無人機的主要任務可能不是反裝甲，因為台灣已有非常多的反裝甲飛彈，包括標槍、拖式飛彈、地獄火飛彈等。航程達440公里的Altius-600M未來很可能擔任反舟波、對抗中共的登陸船團任務。

國防部長顧立雄於18日視察，這次視察象徵國軍建構無人載具作戰能量的決心。值得注意的是，Altius-600M去年6月核准，今年8月初交貨，創下20年來售台武器最快交貨紀錄。說明官強調，除了接裝武器，熟悉操作各種無人機更為重要。顧立雄也視察了陸軍無人機訓練中心，體驗配戴VR眼鏡和實際操作無人機的訓練方式，展現利用科技練兵的成果。陸軍同時展示了國造的摩羯無人機，這些訓練和裝備都是為了提升台灣的不對稱作戰能力。

雷神獲美對台軍售NASAMS合約 2031年交付（圖／RTX）

與此同時，美國於東部時間17日宣布，軍火商雷神公司獲得對台軍售的合約，金額接近7億美元，將提供「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備，預計完成日期為2031年。蘇紫雲解釋，NASAMS的技術特徵是搭配哨兵雷達，可以針對120公里左右的空域進行偵蒐，搭配AIM-120飛彈，標準版射程約30公里，增程版可達約50公里。首批採購的3套NASAMS將擔任大台北中樞政經要地的防空任務。比對美國與軍方資料，這項採購時程比原本國軍預估的2030年完成還要略晚，不過建構台灣的空防系統依然刻不容緩。

