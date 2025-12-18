Altius-600M無人機首實彈射擊 顧立雄視導操演實況

（中央社記者吳書緯台北18日電）台灣對美國軍購的Altius-600M攻擊型無人機今天首度進行實彈射擊，國軍官兵展現人員對裝備操作、故障排除的熟稔度，以及系統與指揮管制整合的成效。國防部長顧立雄到場視導操演實況，期勉官兵持續落實戰備整備，展現捍衛家園的決心。

美國政府於美東時間17日，就國軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，其中包含Altius-600M及Altius 700M無人機。國軍先前已對美採購291架Altius-600M攻擊型無人機，首批已在今年8月交運陸軍。

國防部晚間發布新聞稿指出，顧立雄上午由陸軍司令呂坤修上將等人陪同，視導「Altius-600M攻擊型無人機接裝實彈射擊操演」，聽取任務簡報，瞭解部隊射擊狀況，肯定官兵戮力訓練的努力與付出，期勉大家持續落實戰備整備，展現捍衛家園的決心。

國防部表示，此次實彈射擊於濁水溪周邊實施，由無人機訓練中心及各砲指部射擊，檢視部隊操作流程，與整體指揮管制作業效能，期間首以訓練機實施性能測試，確認射擊空域與目標區環境；再射擊實彈機，驗證人員對裝備操作、故障排除的熟稔度，以及系統與指揮管制整合之成效。

操演結束後，顧立雄親自赴陣地慰勉參演部隊，對於官兵發揮團隊默契、展現訓練成果，給予肯定；並期望後續透過訓後回顧等措施，找出足以精進之處，持續落實戰備整備，展現捍衛家園、守護國家安全的決心。

Altius-600M不僅可從陸海空多種載具發射，並具備4小時滯空時間、440公里航程，可執行情監偵、通訊中繼、電戰干擾等任務，還具備可回收、可重複使用特性，搭載高爆彈頭用於打擊戰甲車輛，堪稱當前最先進滯空攻擊彈藥。（編輯：蘇龍麒）1141218