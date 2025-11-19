ALTIUS-600M進駐部隊 國軍戰力大升級

即時中心／温芸萱報導

國防部長顧立雄昨（18）日視導陸軍無人機訓練中心，宣布 ALTIUS-600M攻擊型無人機已開始接裝，象徵國軍無人作戰能力跨入新階段。他實地查看沉浸式教室與室內飛行訓練場，關心教學設備與操作流程，並見證官兵射擊訓練彈的成果。顧立雄強調，未來三軍將持續獲得更多無人機，並同步建立教則與訓練規範，國軍將加速強化整體防衛效能。

國軍無人作戰能量再向前推進。國防部長顧立雄昨（18）日前往陸軍無人機訓練中心視導時表示，最新一批ALTIUS-600M攻擊型無人機 已陸續接裝，象徵國軍在強化無人載具作戰能力上正式踏入關鍵階段。未來三軍還將持續引進不同型號的無人機，並同步完善訓練課程與作戰規範，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」全面邁進。

快新聞／ALTIUS-600M進駐部隊 國軍無人戰力大升級

顧立雄於室內飛行訓練場瞭解無人機授課實況。（圖／國防部提供）

顧立雄在參謀本部相關主管陪同下，首先聽取訓練中心簡報，隨後進入「沉浸式教室」及「室內飛行訓練場」實地了解教學設備與模擬系統運作。他特別關心受訓官兵的課程安排與操作流程，要求以系統化方法提升部隊整體無人載具運用能力。

快新聞／ALTIUS-600M進駐部隊 國軍無人戰力大升級

顧立雄觀看Altius-600M攻擊型無人機發射程序演練。（圖／國防部提供）

在現場演練中，官兵操作ALTIUS-600M發射訓練用金屬彈，展現近期接裝成果與射控技巧。顧立雄也趁機頒發加菜金，感謝官兵在訓練期程中的投入與努力，並肯定訓練中心依計畫穩健推動專業化訓練，逐步強化官兵的操作、戰術與戰場整合能力。

快新聞／ALTIUS-600M進駐部隊 國軍無人戰力大升級

幹部清點庫儲Altius-600M攻擊型無人機。（圖／國防部提供）

顧立雄指出，未來這款攻擊型無人機將持續撥交至實際作戰部隊，並將在各式戰演訓中驗證其性能。他強調，烏克蘭戰場已證明，即便面對人力與資源的限制，只要創新運用無人載具，仍能展現明顯的不對稱優勢。國防部會依威脅情勢及作戰需求，持續擴充無人機戰力，快速建構具嚇阻性的國防能力，讓國軍在未來戰場上更具行動彈性與防衛效能。

