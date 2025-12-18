Altius-600M「自殺」攻擊型無人機首度實彈射擊 顧立雄勉勵官兵勤訓精進

國防部長顧立雄2025.1.2.18視導Altius-600M「自殺」攻擊型無人機接裝後首度實彈射擊操演，Altius-600M發射升空。



陸軍今年接裝Altius-600M攻擊型無人機後，今天（12/18）首度實彈射擊，國防部長顧立雄今天親自前往陣地視導「Altius-600M攻擊型無人機接裝實彈射擊操演」，肯定官兵戮力訓練的努力與付出，並期望後續透過訓後回顧等措施，找出足以精進之處，持續落實戰備整備，期勉大家持續落實戰備整備，展現捍衛家園的決心。

陸軍接裝Altius-600M攻擊型無人機後於2025.12.18首度實彈射擊，Altius-600M攻擊型無人機於空中搜尋目標。國防部

顧立雄上午由陸軍司令呂坤修上將及相關幹部陪同，視導攻擊型無人機操演實況，聽取任務簡報，瞭解部隊射擊狀況，並慰勉操演部隊辛勞。

國防部長顧立雄2025.12.18視導陸軍實彈射擊Altius-600M攻擊型無人機，命中標靶。國防部

國防部指出，此次實彈射擊於濁水溪周邊實施，由無人機訓練中心及各砲指部射擊，檢視部隊操作流程，與整體指揮管制作業效能。期間首以訓練機實施性能測試，確認射擊空域與目標區環境；再射擊實彈機，驗證人員對裝備操作、故障排除之熟稔度，以及系統與指揮管制整合之成效。

國防部長顧立雄2025.12.18視導「Altius-600M攻擊型無人機接裝實彈射擊操演」，與官兵合影。國防部

操演結束後，顧立雄親自赴陣地慰勉參演部隊，對於官兵發揮團隊默契、展現訓練成果，給予肯定；並期望後續透過訓後回顧等措施，找出足以精進之處，持續落實戰備整備，展現捍衛家園、守護國家安全的決心。

