「ALUXE 亞立詩」發表 My Ring Studio 高端客製婚戒滿足新人專屬期待

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】台灣婚戒領導品牌 ALUXE 亞立詩，推出全新 My Ring Studio 高端客製婚戒服務，以簡易流程、高度視覺化、即時呈現的設計系統搭配門市體驗—從鑽石選擇、戒身線條、比例搭配到細節刻印，每一個設計環節都能即時呈現，讓抽象的想像轉化為具體可見的專屬婚戒。提供不只是選戒服務，更是一套專為新人打造的「高端客製婚戒設計系統」，在追求個性化的時，ALUXE樹立客製婚戒的全新里程碑，為每一對新人打造獨一無二的命定戒指。

ALUXE亞立詩的My Ring Studio系列核心價值，讓客製婚戒看得見、選得準、放心決定。（ALUXE亞立詩提供）

核心價值:讓客製婚戒「看得見、選得準、放心決定」

My Ring Studio 的誕生，源自 ALUXE 對顧客選戒痛點的洞察。過往客製化婚戒往往伴隨著高門檻與不確定性——複雜的專業術語、難以預期的成品樣貌、反覆修改的溝通成本。這些焦慮讓許多新人在選擇婚戒的過程中猶豫不決。

ALUXE 以突破性思維解決這一切：從鑽石選擇、戒身線條、比例搭配到細節刻印，每一個設計階段與元素都能即時以視覺化呈現給新人，讓新人在做決定前，就能清楚看見客製的婚戒樣貌，提供一套讓專業設計變得親近，個人品味得以精準實現。

超過 13,800 種組合可能 成就唯一專屬婚戒

My Ring Studio 提供超過 13,800 種鑽石與戒身組合，涵蓋多元鑽石形狀、克拉視覺效果、戒身寬度與設計風格。新人無需具備珠寶專業知識，只需透過系統，便能輕鬆比較不同選項的差異，快速聚焦最符合期待的設計方向。

這樣的彈性與豐富度，能夠確保每一對新人都能找到真正「屬於兩人」的戒指——無論偏好經典優雅、摩登簡約或獨特個性，透過 My Ring Studio精準找到個人喜好。

精準掌握三大關鍵 客製婚戒不再只靠想像

對於非專業的新人，在挑選客製化戒指上有什麼建議呢？ALUXE建議可掌握下列三大關鍵重點，即可透過系統即時模擬與門市專業顧問引導，在短時間內建立共識，省去大量反覆修改或猶豫時間。

01｜主鑽造型．即時比對

鑽石的魅力始於切工與形狀的完美呈現，ALUXE 提供從經典圓鑽到多款花式切工，選擇時即時反映在畫面上。新人可清晰比較不同造型在光感、比例與風格上的細微差異，找到觸動內心的主鑽。

02｜克拉比例．清晰體驗

克拉大小不只是規格數字。透過系統即時切換不同克拉比例，直接比較在手型上的實際效果、掌握「存在感」與「日常佩戴舒適度」的最佳平衡，選出適合的款式。

03｜戒身款式．自由搭配

戒身線條與手型、風格密不可分。從簡約俐落到雙色細節等多款戒身設計皆可自由搭配，貼合個人風格，而非將就既定款式，並透過專屬刻印打造專屬於兩人全世界獨一無二的婚戒。

My Ring Studio 主鑽可自由選擇多種車工鑽石，即時設計不同切工與風格差異。（ALUXE亞立詩提供）

從想像到成形,見證每一段愛情的專屬篇章

ALUXE 相信，婚戒不只是珠寶，而是承載兩人故事的重要象徵。My Ring Studio 的誕生，源自對愛情細節的深刻理解——陪伴每對新人將對未來的想像，轉化為一枚能長久佩戴、值得一生紀念的婚戒作品。 此次推出的「My Ring Studio 客製化婚戒組合珠寶盤」 已於 ALUXE 全球門市正式啟用，讓新人體驗真正「看得見的客製化」。

ALUXE 亞立詩持續以精湛工藝與高品質標準，為新人量身打造專屬命定戒指，即日起，凡預約全台門市鑑賞，即可獲贈排鑽手鍊；婚戒滿額另贈幸福精裝結婚書約。

