Amanda堅定追夢輸給這四大星座！唐綺陽點破「獅子女夢想嫁出去」

Amanda和和小樂吳思賢日前合作推出的YouTube頻道，兩人從好友進展到聯手追夢。他們在Yahoo《唐綺陽談星私廚》中，聊到「挑戰逆境！堅定追夢的四大星座」，索艾克認為射手座應該上榜，Amanda則支持自己的獅子座。Amanda自認為滿行動派，只要想做的事情，一定會努力去做到，沒想到唐綺陽揭曉這四大星座後，完全讓他們跌破眼鏡。

2026星座運勢轉機年！唐綺陽點名三星座將苦盡甘來 苦主留言洗版：拜託讓我出運吧！

廣告 廣告

第一個上榜的是處女座，追求極致的夢想，不達目的誓不罷休。唐綺陽笑說，因為處女座滿不務實的，正好符合追夢的基本精神，而且不務實起來相當驚人。唐綺陽以安心亞、張鈞甯為例，明明早就有可以結婚的條件，但可能因為還有夢想要追求，自然不會輕易點頭把自己嫁掉。

聽到獅子女就算被求婚也可能拒絕，Amanda一臉不敢置信。唐綺陽打趣「獅子座的夢想就是嫁出去」，像吳姍儒就是這樣。而處女座正好願意迎難而上，完全不怕夢想很難實現。

第二個堅定追夢的是水瓶座，擁有頑強的好勝心，在逆境中容易被激發動力。Amanda的上升就是水瓶座，唐綺陽覺得水瓶座有著好勝心，一旦決定好自己的人生藍圖，就不會被別人影響。而且水瓶和處女正好有一個相同的特色，不管再累都不怕。

Amanda調侃小樂有雙倍堅定會讓身邊的人更辛苦。

第三個是摩羯座，不會輕言放棄，就是要用行動證明自己。唐綺陽想到李國修，制定了方向後就努力不懈地往前進，堅定執行貫徹自己。小樂的太陽是摩羯座，月亮是處女座，唐綺陽認為太陽和月亮都可以參考，所以小樂有雙倍堅定的追夢精神，被Amanda笑說：「你是辛苦你身邊的人。」

最後一個上榜的是牡羊座，天生大膽無畏，而且追夢不受年齡限制。唐綺陽唯一讓火象中的牡羊座上榜，因為牡羊追夢到不顧現實。牡羊座不但不怕死，還願意拿自己的一生去賭夢想，即使賭輸也沒關係。

唐綺陽總結獅子座的夢想就是做個好人。

唐綺陽也為索艾克和Amanda解答射手和獅子落榜的原因，獅子座的夢想太務實，射手座的夢想則是會變動調整。果然Amanda非常同意唐綺陽所說「獅子真正的夢想是做一個好好的人」，主要是不想讓大家失望。