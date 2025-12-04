亞馬遜稍早宣布，在其Fire TV的Prime Video服務中，為Alexa+數位助理服務導入一項實用的新功能。使用者只要透過自然語言指令，描述特定的場景、台詞或角色動作，Alexa+便能理解、直接跳轉至電影中該片段進行播放。

亞馬遜Alexa+導入Prime Video「場景搜尋」新功能，只要說出台詞或描述即可跳轉至電影精彩片段

此功能曾在今年9月的裝置與服務發表會上預覽，背後技術自然採用亞馬遜旗下AI應用功能。

說出台詞或描述，AI秒懂跳轉

亞馬遜表示，這項功能讓使用者可以說出像是「跳到《愛是您·愛是我》 (Love Actually)裡的字卡場景」，或是「跳到《女巫前傳》 (Wicked)裡南國魔女Glinda 在奧茲星塵舞廳 (Ozdust)的那幕」，系統便會識別後跳至該場景片段。

更聰明的是，Alexa+甚至不需要使用者說出電影名稱。舉例來說，若使用者說：「跳到John McClane說『來海邊吧，我們會聚在一起，開懷大笑 (come out to the coast, we’ll get together, have a few laughs)』的那幕」，Prime Video就會自動識別，並且播放《終極警探》 (Die Hard)中John McClane在通風管裡的經典橋段。

基於X-Ray與LLM技術

這項功能的背後，主要結合Alexa+的大型語言模型能力 (基於Amazon Bedrock，並且利用亞馬遜自製模型Nova與Anthropic Claude模型)，以及Prime Video的X-Ray功能。系統透過「視覺理解」與字幕分析，來判斷每個場景正在發生的事情。

目前Alexa+已索引Prime Video上收錄的數千部電影中數萬個場景 (包含可購買或租借的內容)，亞馬遜計畫在不久的將來，將此功能擴展至更多電影及電視影集。

雖說從技術角度來看相當有趣，但對於習慣從頭完整觀賞電影的影迷來說，實用性或許見仁見智。不過，對於只想回味特定名場面的用戶而言，這無疑比在YouTube上大海撈針來得方便許多。

