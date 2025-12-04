在AI加速運算晶片市場幾乎由NVIDIA獨霸的局面下，亞馬遜顯然已經成功殺出一條血路。亞馬遜執行長Andy Jassy表示，AWS自研AI運算晶片Trainium業務，目前已達到數十億美元的營收規模，代表其在降低AI運算成本的策略已經獲得市場支持。

亞馬遜執行長：自研AI晶片Trainium已成數十億美元規模業務，Anthropic採用逾50萬顆Trainium2晶片

Trainium2獲10萬家企業採用，性價比成關鍵

Andy Jassy指出，目前的Trainium2晶片業務發展動能強勁。根據AWS官方公布數據，Trainium2的生產量已經超過100萬顆，並且有超過10萬家企業透過Amazon Bedrock服務平台使用該晶片提供算力。

廣告 廣告

Andy Jassy直言，Trainium之所以能從龐大的雲端客戶群中脫穎而出，關鍵在於其擁有高於其他GPU選項的性價比優勢。意味亞馬遜藉由提供比NVIDIA更便宜、但在特定工作負載下效能相當，甚至更好的自研運算方案，藉此吸引對成本敏感的企業客戶。

Anthropic包辦50萬顆算力，「Project Rainier」成關鍵推手

AWS執行長Matt Garman在受訪時證實，亞馬遜的重要戰略合作夥伴Anthropic貢獻良多。

Matt Garman透露，雙方合作的「Project Rainier」計畫中，Anthropic 使用了超過50萬顆Trainium2 晶片，並且用於訓練及構建下一代的Claude模型。這也解釋了亞馬遜為何願意對Anthropic進行鉅額投資，更換取對方將AWS作為主要模型訓練夥伴的承諾。

Trainium3效能翻4倍，下一代產品「打不過就加入」

在AWS re:Invent大會上，Amazon也正式展示其Trainium3晶片，號稱速度比前代快4倍、功耗更低。

然而，面對NVIDIA憑藉CUDA軟體生態系築起的強大護城河，亞馬遜似乎也準備了更靈活的戰略，在接下來的Trainium4晶片設計，將支援與NVIDIA GPU在同一系統中互通運作，透過NVIDIA的NVLink Fusion技術，打破過往自研晶片與GPU陣營壁壘分明的界線，為客戶提供更具彈性的混合架構選擇。

這代表Amazon未來可能不再採取硬碰硬的「取代」策略，而是提供一種混合架構，讓客戶能在AWS雲端平台上同時導入NVIDIA的通用性，以及Trainium晶片的成本優勢。

從目前的營收規模來看，亞馬遜的自研晶片業務發展顯然已經站好更穩的步伐。

更多Mashdigi.com報導：

兌現競選承諾？川普政府大砍燃油效率標準、2031年車款平均油耗降至34.5 mpg

OpenAI訓練AI學會「懺悔」！ 新系統獎勵模型誠實招認錯誤行為

遭Sony指控抄襲《地平線》系列，騰訊同意暫停《荒野起源》宣傳與測試