亞馬遜將數位版權管理交還給出版商，但Kindle上的電子書擁有權仍有爭議
對於電子書愛好者來說，數位版權管理 (DRM)的設計顯然會在使用上造成不少限制。去年亞馬遜修改了Kindle系統與App上的數位版權管理機制，讓使用者難以備份自己購買的書籍，一度引發社群強烈反彈，但目前亞馬遜似乎又重新做了調整。
亞馬遜在官方公布的「Kindle Direct Publishing」 (KDP) 發行指南中說明，自2026年1月20日起，亞馬遜將把數位版權管理的決定權交還給出版商與作者，意味若出版商點頭同意，購買該書的讀者將能合法直接下載無加密的EPUB或PDF檔案，無須過亞馬遜下載管道即可取得。
開關在出版商手上，沒鎖的書就能下載
這項新政策的核心，顯然在於「選擇權」。根據指南，出版商與獨立作者可以從本月開始決定是否要為其作品加上數位版權保護保護，或是將其關閉。
若選擇關閉數位版權管理功能，所有通過身分驗證的購買者，都可以直接下載該書的EPUB或PDF格式檔案，對於習慣跨裝置閱讀或習慣自行備份書籍的讀者來說是一大福音。而若選擇開啟數位版權管理，則意味維持現狀，書籍檔案仍被加密，僅能在Kindle裝置或App上閱讀。
而書籍若是在2025年12月9日之前發行，出版商或作者需要手動去後台更改設定，否則系統可能會預設維持原有的數位版權管理上鎖狀態。
亞馬遜的高明「甩鍋」術
對於這項看似佛心的政策，相關看法認為其實這是亞馬遜的一種公關策略。
過去亞馬遜強制執行數位版權管理機制，導致所有關於「無法備份」、「書不是我的」的罵名都由亞馬遜承擔。如今將開關交給出版商，未來讀者若發現無法下載書籍，矛頭將會指向出版社，而非亞馬遜。
因此，預期未來亞馬遜的電子書市場將出現兩極化，其中學術教材及大型出版商可能為了防止盜版與保障高額利潤，這類書籍極高機率會繼續維持以數位版權管理機制保護，而大眾小說、獨立作者出版書籍，則可能會為了促進傳播與接觸更多讀者，反而傾向移除數位版權保護機制，讓作品更容易流通。
蘋果釋出iOS 26.2正式版！深化「液態玻璃」介面、Podcast導入AI自動分章、修補25項安全漏洞
微軟火速承認！《毀滅戰士》開發商id Software通過成立「全覆蓋」工會、遠距辦公與AI保障
