為了在生鮮雜貨配送市場搶下更多市佔，亞馬遜稍早宣布大幅擴展其生鮮食品當日配送服務。此次擴展一口氣新增全美1300個新城鎮地區，使得該服務的總覆蓋範圍達到超過2300個據點。

亞馬遜生鮮當日配服務大舉擴張！新增1300個服務據點、Prime會員滿25美元免運

服務深入更多城鎮，劍指Instacart

此次新增的服務地區包含了愛達荷州的博伊西 (Boise)、猶他州的鹽湖城 (Salt Lake City)、科羅拉多州的柯林斯堡 (Fort Collins)、內布拉斯加州的奧馬哈 (Omaha)，以及愛荷華州的德梅因 (Des Moines) 等地區。

亞馬遜表示，計畫在2026年將此服務推廣至更多城市。市場分析認為，亞馬遜此舉是為了讓其平台能具備足夠實力，進而與Instacart及Walmart+等同樣提供生鮮配送服務的競爭對手正面抗衡。

溫控物流混搭配送，買菜也能順便買3C

這項服務的最大特色，在於允許消費者將水果、蔬菜、乳製品與肉類等生鮮食品，與電子產品或書籍等亞馬遜傳統銷售商品一同訂購。

為了確保生鮮品質，亞馬遜採用「專門的溫控倉儲配送網路」 (specialized temperature-controlled fulfillment network)，並且使用隔熱袋進行配送，確保商品送達時仍保持在最佳狀態。

在運費方面，Prime會員只要訂單金額超過25美元 即可享有免費配送服務；若未達門檻或非Prime會員，則需在每筆訂單支付13美元的運費。

生鮮成「快送」主力

亞馬遜數據顯示，在其快速配送服務的「前十大熱門商品」中，生鮮雜貨就佔了九項 (幾乎是生鮮蔬果)，顯示消費者對於快速取得酪梨等食材的需求極高。目前亞馬遜也持續透過整合旗下Whole Foods的產品，穩步增加可透過此方式配送的商品項目。

