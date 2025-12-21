為了在白熱化的生成式 AI 大戰中取得更佳的垂直整合優勢，亞馬遜執行長Andy Jassy稍早透過內部信宣布重大組織改組消息。亞馬遜將成立一個全新的核心組織，統一負責公司最高階的AI模型 (包括Nova系列自研模型與AGI團隊)、自研晶片開發 (Graviton、Trainium、Nitro)，以及量子運算業務。

亞馬遜再次調整AI戰略隊形！老將Peter DeSantis統管AGI模型與自研晶片、前Alexa負責人宣布離職

而這個掌握亞馬遜未來技術命脈的新組織，將交由在亞馬遜任職超過27年的資深老將Peter DeSantis領軍，直接向執行長Andy Jassy匯報。與此同時，過去兩年帶領AGI團隊、開發Nova模型，以及前Alexa負責人Rohit Prasad則確認將於今年底離職。

老將Peter DeSantis回歸核心，一手抓模型、一手抓晶片

Peter DeSantis曾是Amazon EC2於2006年推出時的負責人，並且在2015年主導關鍵的Annapurna Labs收購案，奠定亞馬遜後來能成功推出Graviton與Trainium等自研晶片的基石。

此次改組的核心邏輯在於「優化」，隨著亞馬遜在近期的re:Invent大會上剛發布Nova 2自研模型，加上自研晶片需求激增，Andy Jassy認為將「模型」、「晶片」與「雲端基礎設施」整合在同一個領導之下，能釋放更大的潛能。

而Peter DeSantis過去曾掌管AWS全球基礎設施與公用運算服務 (Utility Computing)，被認為是能將技術與大規模運營完美結合的最佳人選。

Pieter Abbeel掌管前沿模型，Rohit Prasad功成身退

在人事變動方面，除了Peter DeSantis升任新組織負責人外，亞馬遜也宣布AI研究員、Covariant共同創辦人Pieter Abbeel將領導AGI部門中的「前沿模型研究團隊」 (Frontier Model Research Team)，負責打造基礎模型。Pieter Abbeel在生成式AI與強化學習領域 (特別是機器人應用)相當有名，而未來其也將持續與亞馬遜機器人團隊合作。

不過，2013年加入亞馬遜、一手將Alexa從概念變成億級用戶產品，並且在過去兩年轉型帶領AGI團隊與Nova自研模型開發的Rohit Prasad，則決定在今年底離開亞馬遜。Andy Jassy在信中感謝Rohit Prasad建立了強大的團隊與文化，並且成功推出了具備價格競爭力的Nova模型。

分析觀點：從「語音助理」轉向「底層算力」的全面戰爭

筆者認為，這次的人事與組織調整，釋出了兩個強烈的訊號。

第一，Rohit Prasad的離去象徵一個時代的結束。在生成式AI崛起後，亞馬遜曾一度被質疑腳步太慢。雖然Rohit Prasad後來接手AGI團隊，並且推出了Nova自研模型，但在AI戰場上，亞馬遜顯然認為需要更強的「基礎設施思維」來打這場仗。

第二，Peter DeSantis的上位，代表亞馬遜決心走「硬派」路線。不同於微軟或Google由AI科學家主導，亞馬遜選擇一位懂晶片、懂資料中心、懂硬體供應鏈的基礎設施老將來統管AI，這顯示亞馬遜的策略非常務實：他們不只要做最聰明的AI，還要做跑得最快、成本最低、整合度最高的AI。

透過將Trainium (晶片) 與Nova (模型) 綁在同一個負責人底下，亞馬遜預期能像蘋果一樣實現高度的軟硬整合優勢，這對於接下來要與NVIDIA晶片生態系抗衡，或是降低AWS客戶的AI運算成本，將是關鍵的一步棋。

