傳亞馬遜考慮與美國郵政終止合作，不滿「反向競標」機制、自建物流已足以獨當一面
華盛頓郵報報導指稱，亞馬遜正認真考慮與美國郵政 (USPS)終止長期合作關係，並且計畫進一步擴大自建物流網路作為替代方案。這項潛在的合作終止若成真，對於財務狀況本就嚴峻的美國郵政而言，可能將失去每年貢獻超過60億美元 (約新台幣1950億元)的重要營收來源。
談判陷僵局，美國郵政擬推「反向拍賣」惹議
報導指出，雙方關係生變的主因並非亞馬遜主動談終止合作，而是源自雙方談判破裂。
亞馬遜表示，美國郵政是其合作超過30年的信賴夥伴，原本希望能延長雙方合作，並且增加支出。不過，亞馬遜對於美國郵政在經過近一年的談判後，突然提出要進行「競標」合作的決定感到驚訝。
美國郵政打算將其郵遞運能開放給出價最高的競標者，意味亞馬遜必須與其他高運量需求業者競爭。而亞馬遜認為此舉改變雙方合作方向，並且為其配送網路增加更多「不確定性」 (uncertainty)，因此正在評估所有能確保貨物送達客戶手中的替代選項。
亞馬遜自建物流亦步亦趨，運量逼近美國郵政
事實上，亞馬遜在過去十年間已經投入鉅資建立自己的物流資源，包含購買波音貨機、部署電動貨車隊，以及發展無人機配送。
數據顯示，亞馬遜光在去年就處理超過63億件包裹 (年增比例達7%)。相較之下，美國郵政處理量約為69億件 (年增比例僅3%)，這意味亞馬遜的自有物流網路規模已達美國郵政的90% 以上，具備相當程度的獨立物流運作能力。
美國郵政財務雪上加霜
對美國郵政來說，亞馬遜貨運需求訂單佔其總營收約8%。在美國郵政長期面臨數十億美元虧損，並且在車隊電動化等現代化轉型上步履蹣跚之際，若失去亞馬遜這樣的大型客戶，加上Walmart等零售巨頭也正積極投資自有物流，這家美國老牌公營機構的生存空間恐將面臨更嚴峻挑戰。
