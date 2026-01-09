在今年的CES 2026上，亞馬遜展現其進軍客廳與個人AI領域的強烈企圖心，正式發表名為「Ember Artline」的生活風格電視，其產品定位與功能明顯就是衝著三星熱銷的「The Frame」而來。此外，亞馬遜去年收購的AI穿戴裝置公司Bee也同步釋出了重大軟體更新，為其Bee Pioneer硬體帶來了更主動的個人助理功能。

亞馬遜推出「Ember Artline」藝術電視正面對決三星The Frame！旗下Bee AI穿戴裝置四大功能更新

Ember Artline：掛在牆上的Fire TV藝術品

Ember Artline的核心概念是讓電視在不看影片時，可變身為藝術展示框。這款4K QLED電視採用極致輕薄的設計，機身厚度僅1.5英吋，搭配特製的抗反光霧面螢幕 (Glare-reducing matte screen)，號稱能讓數位藝術品與照片看起來就像真的一樣。

為了與居家裝潢完美融合，Ember Artline提供10種磁吸式邊框供消費者選購。在內容方面，則是整合Amazon Photos功能，並且提供超過2000幅免費藝術作品供使用者展示，而透過內建的感測技術可偵測還境中是否有人，實現自動開關機以節省電力。

搭載全新Alexa+助理

Ember Artline內建Amazon新一代的Alexa+智慧助理。透過電視內建的遠場麥克風，使用者可以像與真人對話般與Alexa+互動，甚至還有一個有趣的應用：Alexa+ 能分析你房間的裝潢美學，主動推薦適合顯示在螢幕上的藝術作品。

作為一台電視，Ember Artline運行Fire TV平台，支援Dolby Vision、HDR10+，以及Wi-Fi 6連網功能，建議售價從899美元 (55吋版本) 起跳，預計今年春季稍晚上市。

Bee AI穿戴裝置：從「錄音」進化到「行動」

亞馬遜旗下AI穿戴品牌Bee，此次也在CES 2026期間宣布了針對現有硬體Bee Pioneer提供的四大功能更新，試圖讓這款「隨時聆聽」的裝置變得更實用：

• Actions (行動)：將Bee與使用者的電子郵件與行事曆串聯。當使用者口述「我需要寄信給某人」時，Bee就能直接幫忙草擬郵件。

• Daily Insights (每日洞察)：這是最像「AI教練」的功能，系統會分析長達數週或數月的數據，找出使用者的生活模式或趨勢 (例如人際關係的變化)，並且主動提出個人化目標建議。

• Voice Notes (語音筆記)：按下按鈕即可快速記錄稍縱即逝的靈感或待辦事項。

• Templates (模板)：能將大量的錄音資訊自動整理成易讀的格式，例如將課堂錄音轉為學習計畫，或是將業務會議轉為重點摘要。

針對隱私疑慮，Bee強調所有音訊均為即時處理 (Real-time processing)，不會儲存原始錄音檔，同時亞馬遜與Bee官方都無法存取用戶的逐字稿內容。

