亞馬遜裁員1.4萬人、遊戲部門重砍，傳暫停3A與MMO遊戲研發、《美洲新世界》將停止更新

亞馬遜稍早宣布將進行大規模裁員，預計裁減1.4萬名員工 (佔比約4%)。其中，亞馬遜遊戲工作室 (Amazon Games Studios) 成為此次重組的重災區之一，證實將對3A級別遊戲研發做出重大調整。

此舉最直接的衝擊，便是導致2021年推出、曾創下91萬名玩家同時在線上遊玩紀錄的MMORPG《美洲新世界》 (New World)，正式宣布停止後續開發。

內部備忘錄：戰略轉向，暫停3A級別與MMO遊戲研發

根據彭博新聞報導指稱，亞馬遜音訊、Twitch及遊戲業務負責人Steve Boom在一份內部備忘錄中證實裁員消息，他表示此次裁員不僅是公司整體縮編的一部分，更表明遊戲業務內部正在發生「重大的戰略轉變」。

諷刺的是，此次裁員消息發布之際，亞馬遜才剛推出新遊戲《King of Meat》，並且高調將旗下的雲端遊戲平台服務Luna改版，將其作為Prime會員的附加價值之一，甚至新增了派對遊戲。

Steve Boom在備忘錄中則強調Luna平台服務的成功，稱其融入串流娛樂，並且為Prime會員帶來價值，是團隊當前首要考量。

不過，在肯定Luna服務平台的同時，Steve Boom也接著宣布艱難的決定：「儘管我們為在第一方3A級別遊戲開發與發行上取得的成就感到自豪，我們還是做出了一個艱難的決定，即暫停亞馬遜遊戲工作室大量的3A級別遊戲開發工作，特別是圍繞MMO遊戲的工作。」

報導指出，此舉將導致位於爾灣 (Irvine) 和聖地牙哥 (San Diego) 的工作室，以及中央發行團隊都將面臨「大幅裁員」。

最大犧牲品：《美洲新世界》玩家流失95%，宣布停運

亞馬遜在遊戲領域的投入向來驚人，曾被預估每年研發投入超過5億美元，甚至重金打造自研引擎Lumberyard (後選擇開源)。而《美洲新世界》正是2021年推出、被視為亞馬遜「十億美元」級遊戲大作的唯一倖存者。

《美洲新世界》上線初期表現極其亮眼，三方統計數據顯示其最高同時在線人數曾突破91萬 (Steam平台歷史高峰曾達第11名)，但目前該遊戲的單日峰值同時在線人數已經縮減至3萬多，玩家人數流失比例超過95%。

在戰略轉向的影響下，亞馬遜遊戲工作室在官方部落格同步宣布，《美洲新世界》將停止後續的內容研發。

官方表示：「經過四年穩定的內容更新以及一次重要的主機版發布後，我們已到了無法再持續為這款遊戲提供新內容更新的地步。」近期推出的第10賽季 (Season 10) 和「Nightheaven」 (夜港)更新，將成為《新世界》在PC與主機端的最後一次內容發布。

為回饋玩家，資料片「Rise of the Angry Earth」將轉為免費開放。遊戲伺服器則將持續營運至2026年，並且仍會提供給 PS Plus 會員下載。

