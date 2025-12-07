亞馬遜旗下的串流服務Prime Video，近期似乎悄悄地將平台收錄多部動畫影集的「AI生成英語配音」選項移除。此舉顯然是為了回應先前社群與業界的強烈反彈，因為這些標示為「AI beta」的配音品質被廣泛批評為「無法言喻的糟糕」。

亞馬遜Prime Video悄悄下架《戰慄殺機》等動畫「AI配音」，品質遭批「缺乏情感」

缺乏情感與語調，遭譏「AI垃圾」

亞馬遜先前在《戰慄殺機》 (Banana Fish)、《遊戲人生》 (No Game No Life)，以及《海盜戰記》 (Vinland Saga)等動畫作品中，加入了由AI生成的英語配音選項。對於原本僅提供日語原音搭配英文字幕的作品來說，提供配音選項本應是好事，但實際成果卻充滿了機械感，完全無法呈現劇情所需的戲劇張力與情感起伏。

特別是《戰慄殺機》的AI配音片段在社群網路上瘋傳後，引發了巨大爭議。美國國家配音員協會 (NAVA) 甚至發表聲明，直指這些配音根本是「AI垃圾」 (AI slop)。

知名聲優Daman Mills也在「X」上痛批＼此舉是對表演者的「巨大污辱」。他指出，動畫配音員的待遇本就不高，對於亞馬遜這種口袋極深的公司而言，正規配音的製作成本根本微不足道。他憤怒地表示：「用AI來為一部8年前發行、沒有趕工壓力的作品配音，簡直是向我們臉上吐口水，不僅激怒消費者，更徹底摧毀了這門藝術。」

英文版下架，但亞馬遜的AI野心未減

面對排山倒海的負評，亞馬遜目前已將上述動畫的AI英語配音選項移除，恢復為僅提供日語原音與字幕。不過，報導指出《海盜戰記》的AI西班牙語配音似乎仍保留在架上。

儘管此次「AI配音」實驗以失敗告終，但亞馬遜顯然並未放棄將AI導入Prime Video。該公司今年稍早時便已啟動「AI輔助」配音計畫，並且於3月針對部分授權內容進行測試，上個月更推出了利用生成式AI自動產生影集「劇情摘要」 (video recaps)的新功能，顯示其試圖利用AI技術優化內容服務與降低成本的方向並未改變。

