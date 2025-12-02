在re:Invent 2025大會上，AWS針對其核心儲存服務Amazon S3公布一系列針對AI與大數據時代的重大更新。其中，支援原生向量儲存與查詢的Amazon S3 Vectors正式版本宣布推出，更將Amazon S3單一物件儲存大小上限提升至50TB，藉此協助企業能以更高效、低成本形式構建生成式AI應用與數據湖 (data lake)。

Amazon S3儲存方案更新：Vectors支援20億組向量索引、單一物件上限增至50TB，降低AI應用成本

Amazon S3 Vectors正式登場：可進行20億組向量索引、成本大幅降低90%

為了讓AI系統能直接在Amazon S3原生環境中儲存，並且能藉由查詢向量數據進行自然語意搜尋，AWS宣布Amazon S3 Vectors正式版上線。

相較於先前提供的預覽版，正式版在規模上有顯著躍進，包含單一索引可擴展至20億個向量數據 (容量更提升40倍)，單一儲存桶 (Bucket) 更可支援高達20兆個向量數據。

AWS強調，Amazon S3 Vectors在頻繁查詢的效能大幅提升2-3倍，相較於其他替代方案更能協助客戶降低高達90%的成本開銷，並且消除管理專用向量基礎設施的複雜度。

此功能也深度整合Amazon Bedrock Knowledge Bases與Amazon OpenSearch Service功能，讓企業能輕鬆構建AI代理 (AI Agents)與RAG (檢索增強生成)系統，目前包括BMW集團、日本社群網站mixi與語音通訊技術業者Twilio在內客戶都已經率先採用。

單一物件上限暴增至50TB，滿足AI訓練與高畫質影音需求

隨著數據量呈指數級成長，AWS宣布將Amazon S3的單一物件儲存大小上限，從原本的5TB一舉提升至50TB，足足提高10倍，藉此讓用戶能存放單一容量更龐大的資料物件。

這項更新對於處理巨型檔案的產業帶來更大優勢，意味無需再為了儲存格式限制而切割檔案，即可直接以原始格式儲存超高解析度影片、容量龐大的地震探勘數據，甚至規模驚人的AI訓練資料集，並且在簡化工作流程的同時，依然能保留Amazon S3所有的儲存類別與功能。

Amazon S3儲存方案更新：Vectors支援20億組向量索引、單一物件上限增至50TB，降低AI應用成本

S3 Batch Operations處理效率提升10倍，S3 Tables支援智慧分層

針對大規模數據處理，Amazon S3 Batch Operations也獲得效能升級，在執行大型批次作業 (如跨區域複寫、標籤管理或checksum驗證) 的速度最高可提升10倍，而單一作業規模更可處理達200億個物件。

此外，針對Apache Iceberg工作負載設計的Amazon S3 Tables，此次則是新增了兩項關鍵功能：

• 支援智慧分層 (Intelligent-Tiering)：可依據存取模式自動將資料在三個存取層級間移動，在不影響效能的前提下，最高可節省80%的儲存成本。

• 自動複寫 (Automatic Replication)：支援跨區域與跨帳號的自動表格複製，讓分散各地的團隊能存取在地資料以提升效能，同時簡化合規與備份管理。

FSx for NetApp ONTAP資料無縫對接Amazon S3儲存生態

最後，AWS擴展Amazon S3 Access Points功能、加入支援Amazon FSx for NetApp ONTAP。這項整合意味著客戶存取FSx中的檔案時，可以像操作Amazon S3存放資料般便利。

企業用戶目前可以直接利用Amazon SageMaker、Amazon Athena或Amazon Bedrock等原本設計用於Amazon S3的AI與分析服務，來處理儲存在FSx for NetApp ONTAP中的數據，大幅降低了地端NetApp ONTAP數據遷移上雲後的應用門檻。

同場加映：EC2 硬體升級與資料庫服務更新

除了儲存服務，AWS在re:Invent 2025大會上也針對運算、資料庫與現代化工具釋出多項更新：

運算實例與無伺服器運算進化：

• Amazon EC2 X8aedz實例：搭載第5代AMD EPYC伺服器處理器，提供高達5GHz運作時脈的處理速度與3TB記憶體容量，專為電子設計自動化 (EDA) 與記憶體密集型資料庫等需要高單執行緒效能的工作負載設計。

• AWS Lambda Managed Instances：結合無伺服器運算 (Serverless) 的簡易性與EC2的靈活性，讓Lambda函式能在EC2運算資源上執行，便於存取特殊硬體，並且讓成本最佳化。

• AWS Lambda Durable Functions：允許構建可協調多步驟，並且能持續運作 (從數秒到一年) 的應用程式，在等待外部事件時不需額外支付閒置運算費用。

資料庫與搜尋優化：

• Database Savings Plans：推出適用於AWS資料庫服務的新定價模式，提供更具彈性的成本最佳化選擇。

• Amazon OpenSearch Service加速：導入GPU加速與自動最佳化功能，構建大規模向量資料庫速度可提升10倍，並且讓成本降低至四分之一。

• RDS for SQL Server / Oracle：提升擴展性且優化成本，包含支援微軟SQL Server Developer Edition與甲骨文M7i/R7i實例。

應用程式現代化與管理：

• AWS Transform：推出客製化 (Custom) 功能，利用AI學習組織模式以自動化代碼轉型，同時宣布全端Windows與大型主機 (Mainframe) 的現代化功能，協助企業消除技術債。

• Amazon EKS Capabilities：簡化Kubernetes容器化應用程式開發流程，提供全託管的工作負載編排與雲端資源管理。

• Amazon CloudWatch：引入統一的數據管理與分析，支援OCSF與Apache Iceberg格式。

網路與合作夥伴：

• Amazon Route 53 Global Resolver (預覽版)：提供統一的混合DNS管理，透過Anycast技術在全球解析公有與私有網域。

• AWS Partner Central：現已直接整合至AWS管理控制台，簡化合作夥伴的解決方案管理流程。

