亞馬遜發表「Kindle Translate」，透過AI翻譯服務協助自助出版作者內容於全球發行
亞馬遜稍早宣布推出一項名為「Kindle Translate」的全新AI翻譯服務，目前已進入Beta測試階段。此服務將讓Kindle自助出版 (Kindle Direct Publishing,KDP) 平台的獨立作者，能更輕易地將其電子書 (eBooks) 內容翻譯成多種語言，藉此觸及全球讀者，並且增加收入機會。
亞馬遜指出，目前在Amazon.com上只有不到5%的作品提供一種以上的語言版本，顯示KDP作者在語言擴展上存在巨大潛在商機。
導入AI翻譯，Beta測試階段支援英西德語系
在Beta測試階段，Kindle Translate將優先支援：
• 英語與西班牙語之間的雙向翻譯
• 從德語翻譯至英語
根據亞馬遜說明，作者可直接在其KDP入口網站中管理與存取翻譯，包含選擇目標語言、設定售價，以及發布。
幾天內即可發布，AI自動評估準確性
亞馬遜強調，作者僅需幾天時間 (Within a few days)，即可發布其作品的完整格式化翻譯版本 (fully formatted translations)。
在流程上，所有AI翻譯內容在發布前，都會經過「自動準確性評估」 (automatically evaluated for accuracy)，作者也可自行選擇在發布前先行預覽，或是設定為自動發布。
而此舉顯然是亞馬遜KDP平台支持獨立作者、擴展全球受眾與提升其獲利潛力的最新一步。
讀者端將有「清晰標示」，並且納入KDP Select精選項目
至於讀者端，透過Kindle Translate翻譯的電子書將在亞馬遜商店中上架銷售與下載。亞馬遜強調，為保持透明度，讀者將會看到清晰的標示 (clear labels)，註明該書目為Kindle Translate以AI翻譯作品，並且提供翻譯樣本供讀者預覽。
此外，這些AI翻譯的作品也同樣適用於KDP Select精選項目計畫，可被納入Kindle Unlimited訂閱服務中。亞馬遜表示，隨著未來引入更多語言，讀者將有機會探索不斷擴展的新翻譯書目。
