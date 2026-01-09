亞馬遜在今年的CES 2026除了公布硬體新品，在軟體服務端也有所更新，宣布將旗下的生成式AI助理 Alexa+推向網頁端，讓使用者不再受限於Echo或Fire裝置。同時，針對客廳娛樂核心的Fire TV介面也進行了大規模的重新設計，強調更現代化的視覺語言與更快的操作反應。

亞馬遜Alexa+助理服務推出網頁版！Fire TV介面大改版：視覺變圓潤、速度提升30%

Alexa+ 網頁版：不買Echo也能用，劍指ChatGPT

過去要使用Alexa+服務，使用者僅能透過支援Echo系列的智慧音箱或Fire系列裝置，但現在亞馬遜宣布推出網頁版Alexa+服務，意味使用者將不再需要特定的亞馬遜裝置即可使用，直接連網裝置開啟Alexa.com網站即可使用 。

這項服務將優先提供給Alexa+ Early Access的用戶體驗，網頁版功能將與現有的Echo 裝置、Fire TV或平板上的Alexa+維持一致，使用者可以在瀏覽器上要求它回答基本問題、執行複雜任務 (如根據飲食限制客製化食譜)，甚至直接控制家中的智慧家電或預訂餐廳。

此外，網頁版介面還將包含一個導航側邊欄，方便用戶快速存取常用的功能。

此舉被視為亞馬遜試圖打破硬體圍牆，直接在瀏覽器端與OpenAI ChatGPT及Google Gemini等對手正面競爭 。

Fire TV介面大改：圓角設計、效能提升30%

在客廳娛樂方面，亞馬遜發表全新的Fire TV UI。這次改版最直觀的變化在於視覺設計：所有的節目、電影海報與App圖示都變成了圓角 (Rounder)設計，亞馬遜調整了介面的間距，讓整體視覺感受更寬敞、現代化，並且優化了字體與色彩漸層。

除了變好看，變快更是重點。亞馬遜更表示透過重寫Fire TV的軟體原始編碼，使得新介面的操作流暢度大幅提升，在某些情況下的速度更能提升20%到30%。

功能更新重點：

• 首頁釘選更多App：過去只能釘選6個，現在使用者可以在推薦內容下方釘選多達20個串流服務App。

• 遙控器功能升級：按下「選單」鍵可快速存取藝術、照片與遊戲功能；長按「首頁」鍵則會叫出快捷面板，可控制設定或連線的Ring攝影機。

• 整合Alexa+：AI助理直接整合進介面，可用來加入待看清單、推薦內容或控制家電。

Fire TV手機App同步升級

此外，Fire TV手機App也同步升級。新版App不再只是遙控器，現在允許用戶直接在手機上瀏覽內容、編輯待看清單，並且能直接將影片投放到電視上播放，體驗更接近Roku與Google的串流App。

新版Fire TV UI將於2月率先推送到Fire TV Stick 4K Plus、第二代Fire TV Stick 4K Max，以及Fire TV Omni Mini-LED系列電視。其餘款式的Fire TV裝置與合作夥伴 (如Hisense、Panasonic等)的電視產品，則預計在今年春季稍晚陸續獲得更新。

