亞馬遜技術長：AI從來不應取代開發者，呼籲從「文藝復興」邁向「T型」人才發展

在今年AWS re:Invent 2025的壓軸演講中，亞馬遜技術長Werner Vogels博士再次登場，並且針對當前AI技術盛行、甚至引發「開發者是否將被取代」的焦慮議題，提出深刻見解。Werner Vogels強調，AI工具的出現不應該成為取代人類原因，開發者應該反過來利用這些工具，成為順利完成工作的關鍵角色。

▲亞馬遜技術長Werner Vogels博士

即便「Vibe Coding」 (氛圍編碼)、透過自然語言或直覺讓AI生成程式碼的作法日益盛行，但最終仍需要有人能讀得懂編碼的實際意義，以及知道如何修正、優化這些由AI生成的內容，更強調開發者在這樣的趨勢發展需要掌握更多技術優勢，進而發揮自身真正價值。

從「文藝復興」全才走向「T 型」人格，溝通力成關鍵

Werner Vogels在演講中回顧了技術發展史，指出早期的開發者往往需要像「文藝復興」 (The Renaissance)時期的博學家一樣，對軟硬體、網路、架構無所不包。然而，在AI代理 (AI Agents) 崛起的當下，開發者的角色必須演進為「T型」 (T-shaped)人才。

▲Werner Vogels舉例指稱過往開發者就像文藝復興時期的博學家，藉由豐富的知識在當時創造了鉛筆、線性透視法、印刷機、顯微鏡及望遠鏡等創新

▲呼籲當前的開發者必須從當前的「文藝復興」更進一步成長

所謂「T型」人才，亦即在技能發展上變得更深入 (T的垂直軸)，同時在知識內容涵蓋領域更為寬廣 (T的水平軸)。

Werner Vogels認為，在目前的開發生態中，「溝通」將變得比以往更加重要。這不僅是人與人的溝通，更是人與各個AI代理之間的互動。開發者必須具備足夠的廣度來理解系統全貌，並且擁有足夠的深度來檢視、驗證AI代理生成的編碼內容，進而在後續調整中發揮人類真正的價值與判斷力。

▲Werner Vogels認為，在目前的開發生態中，「溝通」將變得比以往更加重要。這不僅是人與人的溝通，更是人與各個AI代理之間的互動

善用AWS Kiro加速效率，讓人回歸「解決問題」本質

為了呼應此一趨勢，Werner Vogels也特別提到AWS目前推動的Kiro自主代理 (Autonomous Agent)服務。

透過Kiro，開發者能加速程式編寫的效率，讓繁瑣、重複性的編碼工作交由AI處理。不過，Werner Vogels強調，這並非讓開發者「直接躺平」，而是釋放出寶貴的時間，讓具備「T型」技能的開發者能更專注於更宏觀架構設計、商業邏輯判斷，以及創新服務的建構。

AWS的服務平台正致力於協助開發者更快地將創意轉化為服務內容，無論是利用Amazon Bedrock串接模型，或是透過Kiro協作開發，目標都是讓開發者能在AI技術輔助下，創造出更為不凡的價值。

Werner Vogels總結，AI是強大的工具，但它無法取代人類對品質的堅持與對問題本質的理解。在這個新時代，能善用AI代理並與之高效溝通的開發者，將是推動創新的核心力量。

▲人依然是解決編碼問題的關鍵

▲亞馬遜目前藉由Kiro技術協助開發者能以AI形式加快服務開發效率

▲但全數透過Vibe Coding方式編寫程式，卻沒有足夠能力檢視編碼內容，實際上就是一場豪賭

題外話：Werner Vogels最後一場在re:Invent活動上的演講

在此次re:Invent 2025的壓軸演講的尾聲，Werner Vogels說明此為自己最後一次在re:Invent活動進行演說，但不代表自己將離開亞馬遜，未來依然會繼續擔任技術長的角色，只是接下來將會將舞台留給更多年輕人。

過去不少開發者都會期待Werner Vogels在每年年底舉辦的re:Invent活動分享的觀察與想法，尤其即使近年已經接近70歲的年齡，依然不減其對科技熱愛，加上過往持續推動亞馬遜內部各類技術發展，使得這位傳奇人物所發表意見也吸引許多人關注。

而雖然日後依然維持擔任亞馬遜技術長，同時也不會從亞馬遜離開，但或許是基於年歲增長，希望能將更多表現機會讓給年輕人，因此Werner Vogels決定讓此次在re:Invent 2025的演講，成為其最後一次的演出。

同時，Werner Vogels此次演講更以「回到最初」 (Back to the Begining)為主軸，亦即呼籲開發者在面臨諸多AI焦慮之際，更應該回歸初心，思考如何善用這些AI工具提高產品開發效率，並且讓更多腦海中建構的想法得以實現。

▲以「回到最初」為主軸，亦即呼籲開發者在面臨諸多AI焦慮之際，更應該回歸初心，思考如何善用這些AI工具提高產品開發效率，並且讓更多腦海中建構的想法得以實現

▲Werner Vogels認為開發者無須在當前的AI焦慮驚慌失措，依舊要維持冷靜，並且持續聚焦透過編碼創新

