亞馬遜技術長Werner Vogels預測AI讓「陪伴」重新定義，開發者將迎來「文藝復興時代」
亞馬遜技術長Werner Vogels稍早發表其年度科技趨勢預測，針對即將到來的2026年及更遠的未來提出了五大觀察。Werner Vogels認為，目前正處於一個根本性轉變的邊緣，將從過去人類配合科技的模式，過渡到「AI in the human loop」 (AI處於人類迴圈中)的新時代。
今年的預測重點不同於以往單純強調算力或雲端架構，而是更深入探討科技如何解決人類社會的深層問題，包含從孤獨流行病、教育平權，到量子時代的資安威脅。
重新定義「陪伴」：AI 機器人將成對抗孤獨的解決方案
Werner Vogels首先點出全球面臨的「孤獨流行病」，世界衛生組織已將其列為公衛危機，影響全球六分之一的人口。隨著高齡化社會來臨，他預測人與科技的關係將發生深刻轉變，從單純的「交易式」裝置互動，轉向建立具有情感連結的關係。
過去被視為科幻情節的「與機器人建立情感」，如今在AI技術與人口結構變化的催化下成為可能。Werner Vogels引用亞馬遜內部的Astro機器人團隊觀察指出，用戶已經開始將其視為家庭成員而非單純的家電，這類具備主動性 (Proactive) 與情感表達能力的實體AI，將能提供持續且不帶批判的陪伴，進而緩解長照缺口與心理孤立感。
開發者的「文藝復興」：AI不會取代你，但需要懂更多
針對生成式AI是否會讓軟體工程師失業的焦慮，Werner Vogels給出了否定的答案。他認為這不是開發者的終結，而是「文藝復興開發者」 (The Renaissance Developer)的黎明。
就像過去編譯器 (Compiler) 與雲端運算的出現降低了門檻卻創造更多需求一樣，AI將接手繁瑣的編碼工作，但無法取代對業務邏輯、系統架構與人類需求的理解。未來的開發者必須像達文西 (DaVinci) 一樣成為博學家 (Polymaths)，結合藝術、科學與工程，在AI增強的世界中掌控品質、安全與意圖。
量子安全 (Quantum-safe) 成唯一選擇
資安領域將迎來重大轉折，Werner Vogels認為「現在竊取，以後解密」 (harvest now, decrypt later)的威脅已迫在眉睫，惡意行為者正大量收集加密數據，等待量子電腦成熟後破解。
隨著量子硬體與糾錯技術的進步 (如Google、IBM的突破)，現有的RSA加密可能在五年內被破解。因此，企業不能再觀望，必須立即開始佈署後量子密碼學 (PQC)。這不僅是軟體升級，更涉及從智慧電表到電網等實體基礎設施的全面汰換，這將是一場跨職能的巨大轉型。
國防科技加速民用化：從戰場到日常
Werner Vogels指出，軍事科技轉為民用的週期正在急劇壓縮。過去如GPS、網際網路等技術從軍用到民用可能需要10至20年，但現在透過如Anduril Industries等新創公司的推動，這項時間差正被消除。
接下來將看到在極端環境下磨練出的技術，如自主無人機、夜視系統、邊緣運算等被迅速應用於救災、精準農業與偏鄉醫療。這種「雙重用途」 (Dual-use)的設計思維，將成為未來硬體創新的主流。
AI實現真正的「因材施教」
最後，Werner Vogels認為AI將徹底改變教育。透過AI導師，個性化教學將不再是富人的專利。
AI能適應每個孩子的學習節奏與好奇心，創造一個允許失敗與提問的安全空間。數據顯示，使用AI工具的學生在挑戰困難任務的意願上提升了65%。未來的教育將從「標準化」轉向「多樣化」，而教師的角色將從重複性的作業批改中解放，轉而專注於啟發與引導。
更多Mashdigi.com報導：
Google執行長暢談AI戰略：Gemini 3只是開始、「Project Suncatcher」太空資料中心計畫將能實現
Perplexity推出AI購物助手，攜手 PayPal 實現「一鍵購買」、強調個人化搜尋與商家數據透明
華為Mate X7折疊旗艦手機亮相、厚度僅4.5mm、IP59防水，同步推出MatePad Edge 2-in-1平板筆電
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 12 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 2 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 8 小時前