亞馬遜在2023年砸重金收購初級醫療服務商One Medical後，終於開始將其最擅長的AI技術注入醫療體系。亞馬遜宣布將在One Medical的App中，導入名為「Health AI」的智慧助理，這款強調具有「代理」 (Agentic)能力的AI工具，宣稱能根據用戶的個人病歷，提供24小時全天候的個人化健康指導。

亞馬遜醫療版圖再進化！One Medical導入「Health AI」助理，24小時幫忙解讀病歷、掛號

不只是聊天，還能「看」報告

根據亞馬遜說明，「Health AI」的功能不僅僅是回答問題。它能做到以下幾點：

• 解讀檢驗報告：幫忙將那些充滿專有名詞的實驗室數據，翻譯成一般人聽得懂的白話文。

• 管理用藥與預約：協助管理藥物清單，甚至直接幫病人預約看診時間。

• 影像分析：亞馬遜宣稱可以「分析影像」，雖然並未具體說明是分析專業的醫療影像 (如X光)，還是用戶隨手拍的傷口照片。

雖然亞馬遜聲稱這個AI可以回答涵蓋一般到複雜的健康問題，並且能考量用戶獨特的病史，但官方也謹慎地設下防火牆，強調該工具僅是「輔助」，而非「取代」醫療人員。當AI偵測到某些症狀或情況需要人類臨床判斷時，它會知道是否該轉由真正的醫生進行診斷。

隱私疑慮？亞馬遜：符合HIPAA規範

將AI引入醫療領域，最大的地雷永遠是隱私。亞馬遜強調，「Health AI」完全符合HIPAA (美國健康保險隱私及責任法案) 的隱私與安全規範。

亞馬遜說明，用戶與AI的對話內容「不會自動」加入病歷中 (但似乎也暗示會有手動加入的選項)，並且承諾絕對不會販售會員的受保護健康資訊 (PHI)。

科技巨頭的醫療AI大戰

One Medical雖然在美國主要大城市設有實體診所，但其核心優勢更偏向訂閱制的遠距醫療服務 (對Prime會員還有折扣)。這次導入AI，同時也被視為亞馬遜繼當日處方籤外送、藥品自動販賣機等服務後，在醫療領域的另一個重要佈局。

當然，亞馬遜並非唯一想當「AI醫生」的業者。Google去年就在Fitbit App加入了AI健康教練，而OpenAI也在今年一月宣佈於ChatGPT內推出專屬的健康入口網站「ChatGPT Health」，藉此佈局醫療應用。

分析觀點

亞馬遜這次推出的「Health AI」與一般健康問答機器人最大的不同，在於其具備「代理」的特性，不只給你建議，還能實際執行動作 (如預約掛號)，這才是AI在服務場景落地的關鍵。

試想一下，當你剛做完健檢，手機跳出通知說報告出來了，下一秒AI就自動摘要紅字部分，並且告訴你：「根據你去年的紀錄，膽固醇有改善，但血糖要注意，是否要幫你預約下週二回診？」這種主動式的健康管理，正是One Medical這類「科技醫療」服務最想達到的境界。

不過，醫療AI的容錯率極低。即便亞馬遜強調「不取代醫生」，但若AI在解讀複雜病歷時給出了具誤導性的建議，責任歸屬將會是巨大的法律風險。此外，雖然亞馬遜承諾不賣個資，但對於一家靠數據分析起家的零售巨頭來說，如何讓用戶相信「我的健康數據真的只用在醫療上」，恐怕還需要時間來建立信任。

