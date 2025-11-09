亞馬遜旗下Ring品牌導入新功能，以AI整合重複事件、避免警報疲勞轟炸
亞馬遜旗下智慧家庭安全品牌 Ring 宣布，將為其攝影機與門鈴產品推出一項名為「Single Event Alert」(單一事件警報) 的新功能。此功能將透過生成式 AI (Generative AI) 技術，解決用戶長期以來面臨的「不必要通知」疲勞轟炸問題。
AI 歸類重複事件，小孩後院玩耍僅通知一次
Ring 指出，此功能的核心，是利用生成式 AI 將「持續發生的重複事件」(recurring events) 智慧地歸類為單一通知，而非在事件持續期間內不斷發出警報。
Ring 舉例說明，過去當家中的攝影機偵測到「小孩在後院玩耍」時，只要孩子們持續移動，系統就可能會「每一次」偵測到動作時都發送通知。
導入 Single Event Alert 後，系統在首次辨識到「小孩正在玩耍」這個事件後，會向用戶發送一次通知，隨後 AI 會理解這是一個持續中的良性事件，便不再重複發送，讓用戶能專注於其他事務。
Ring 持續導入 AI 應用
這也與 Ring 早期門鈴產品的體驗形成鮮明對比，當時的 Ring 門鈴甚至會因為有大型卡車駛過門口、造成光影變化，就觸發動作警報。
此次推出的 Single Event Alert，是 Ring 近一年來積極轉向 AI 應用的最新一步。在此之前，Ring 已陸續推出了包含「Smart Video Search」 (智慧影像搜尋) 與「AI Video Descriptions」 (AI 影像描述) 等多項 AI 功能。
推出時程
Ring 表示，Single Event Alert 功能即日起開始推送。此功能並非免費提供，而是作為 Ring Protect Home 訂閱方案的一部分，首波推出的市場包含美國 (伊利諾州除外) 與加拿大。
