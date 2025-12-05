亞馬遜「Thank My Driver」回歸，直擊AWS re:Invent物流科技、車廂內AI視覺成「找貨神器」
隨著年末假期購物旺季到來，亞馬遜稍早宣布重啟廣受好評的「Thank My Driver」活動。消費者只要對著Alexa裝置說出「Alexa, thank my driver」，就能向最近一次送貨的司機表達感謝，在累積200萬次前，亞馬遜會額外向司機支付5美元獎金，至今已累積超過4600萬次感謝，成為溫暖的互動橋樑。
除了溫馨活動，亞馬遜之所以能承諾在全美超過9000個城鎮提供「當日送達」 (Same-Day Delivery)服務，背後依靠的是強大的科技底蘊。而筆者此次在拉斯維加斯參加AWS re:Invent 2025活動上，更親眼感受亞馬遜如何將AI技術深度整合至物流的「最後一哩路」，甚至延伸到了貨車車廂內部。
車廂AI視覺識別：告別「大海撈針」，綠光指引正確包裹
對於送貨司機而言，最大的痛點之一往往不是開車，而是在堆滿數百件包裹的車廂中，迅速找到正確的那一件。亞馬遜在 re:Invent 展出的最新車內技術，正是為了解決這個難題。
透過安裝在貨車車廂內的電腦視覺 (Computer Vision) 攝影機，結合高精度的導航定位技術，系統能即時識別車內所有包裹的位置與標籤。
當司機抵達配送點並打開後車廂時，系統會自動比對訂單資訊，並透過投影光束 (例如綠色光點) 或 AR 指引，直接在貨架上「標示」出正確的包裹位置。這不僅讓司機无需在一堆紙箱中「大海撈針」，大幅縮短找貨時間，更能透過視覺驗證，有效避免拿錯包裹導致的配送錯誤。
路徑最佳化與MK30無人機，力拼極速到貨
除了車廂內的創新，亞馬遜也展示了整體的物流AI技術變革：
• AI最佳化路徑：利用AWS機器學習模型分析天氣、交通與歷史數據，動態調整送貨路線，確保當日達承諾兌現。
• MK30無人機：新款無人機航程翻倍且噪音減半，能在更複雜天候下運作下，實現60分鐘到貨，目前已經在美國亞利桑那州的西谷鳳凰城都會區提供服務。
• 送貨輔助眼鏡：類似輕量化AR裝置，能在司機視線中直接顯示導航資訊 (如「進大樓右轉搭電梯」)，解決尋找住址的耗時問題。
物流科技將持續推廣到更多國家地區
從溫馨的感謝活動到硬核的車廂AI視覺科技，亞馬遜試圖透過科技提升效率，同時減輕司機負擔，為這場與時間賽跑的物流大戰注入更多智慧與溫度。而依照亞馬遜方面透露，目前在美國境內採用的物流科技，接下來也會擴大推廣到其他國家地區，例如目前貨車所採用的技術，接下來也有可能應用在歐盟境內貨物遞送需求，但同樣也會遵守當地法規。
亞馬遜技術長：AI從來不應取代開發者，呼籲從「文藝復興」邁向「T型」人才發展
傳Meta計畫大幅削減元宇宙開支，Reality Labs面臨30%預算刪減與裁員、重心全面轉向AI
