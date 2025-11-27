Amber女神喝一口就戀愛！「鱸石共鮮節」明星海味Yahoo購物開賣

▲「孝心代表」藝人海產（左）捐肝術後亮相！自曝「術後瘋吃這味」，Amber女神（右）喝一口就戀愛！「鱸石共鮮節」明星海味Yahoo購物開賣。（圖/南縣區漁會 x Yahoo購物提供）

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】 南縣區漁會攜手Yahoo購物今日（27）舉辦「2025 鱸石共鮮節」記者會，邀請主廚楊子毅、藝人海產、人氣啦啦隊員Amber在記者會中品嚐鱸魚與石斑魚片的多元料理，也呼籲粉絲支持起來，為漁民開啟新通路。南縣區漁會今年與Yahoo購物攜手合作，希望開拓優質新通路，讓在地漁獲從漁港鮮送餐桌，讓消費者品嚐新鮮好滋味！

▲「鱸石共鮮節」金目鱸、龍虎斑安全魚貨線上選購更透明。左起Yahoo購物中心吉祥物Y虎、南縣區漁會總幹事陳崇德、漁業署王茂城署長、Yahoo台灣電子商務副總經理賴美均、主廚楊子毅。（圖/南縣區漁會 x Yahoo購物提供）

最近為父親捐肝而被封為「孝心代表」的海產，成為全場最受矚目焦點。他術後公開亮相，氣色好到讓人驚呼「他是去做臉不是做手術」，一站上台更火力全開、恢復全套綜藝魂。海產在記者會上分享捐肝後的恢復狀況，他笑稱：「我們綜藝咖的肝真的很忙！要熬夜錄影、要想笑點、還要隨時準備被老闆憲哥Cue，就算捐肝也要保養好。」他更大方分享自己術後每天補充高蛋白料理，尤其是Yahoo購物平台上架的鱸魚、石斑，他說：「吃這些真的有差，每天都覺得自己電池滿格！」

▲左起Yahoo購物中心吉祥物Y虎、統一速達(股)公司通路經營Team林文德專員、電商教母 KK、主持人Amber、南縣區漁會總幹事陳崇德、漁業署王茂城署長、Yahoo台灣電子商務副總經理賴美均、藝人海產、主廚楊子毅、Amanda 、王煜明。（圖/南縣區漁會 x Yahoo購物提供）

職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber也在喝下主廚現煮的創意料理 – 海魚 | 澄清魚湯 | 馬告( 𝗦𝗲𝗮 𝗙𝗶𝘀𝗵 | 𝗙𝗶𝘀𝗵 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗺𝗺é | 𝗠𝗮𝗸𝗮𝘂𝘆) 後立刻露出女神級燦笑，直呼「太補、太療癒了！」Amber更大方分享維持體態的小祕訣，點名熱騰騰的鱸魚湯是秋冬最療癒的補身料理：「高蛋白、低負擔，女生喝這個真的不怕胖！」兩人以真實反應化身最佳海味代言人，讓「金目鱸魚排」與「龍虎斑菲力」成為現場明星商品。

在明星話題之外，此次活動背後也具備暖心意義。南縣區漁會今年攜手Yahoo購物，希望讓漁民能直接接觸到全台消費者，縮短中間通路，讓在地新鮮魚貨「從產地直送餐桌」，以更透明、更便利的方式被全台消費者看見，讓消費者不受時間與距離限制，輕鬆一鍵下單就能享受新鮮海味。Yahoo購物以『產地直送、嚴格檢驗、購買便利』三大核心保障讓消費者買得安心、吃得放心。所有魚貨均於產地急凍並低溫配送到府，多項檢驗符合國家食品安全標準，希望讓更多人重新認識台灣好魚，讓在地好漁貨被更多人看見。」

記者會最後，南縣區漁會宣布金目鱸魚排、龍虎石斑菲力兩款明星海鮮已全面上架Yahoo購物平台，希望全台民眾一起用「下單」的力量支持漁民。漁會也感性表示：「每一份訂單，都是給台灣漁民最直接的鼓勵。」鱸石共鮮節從產地故事、香氣、料理到藝人熱情推坑全面展開，民眾即日起即可上Yahoo購物選購，將在地鮮味輕鬆帶回家！

「鱸石共鮮節」人氣推薦：https://reurl.cc/qKNrdq