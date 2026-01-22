AMD攜手國網中心推廣算力服務

AI算力落地台南，讓更多廠商無須自建硬體亦可受惠頂級算力。（市府提供）

記者黃文記∕歸仁報導

「二０二六ＡＭＤ（超微半導體）免費算力資源與國網中心（Taiwan AI RAP）算力服務推廣說明會」二十一日在台南沙崙資安大樓舉行，現場吸引超過五十家大南方企業與新創團隊出席，線上同步參與人數突破百人，不僅讓沙崙智慧綠能科學城再度成為產業的矚目焦點，也更凸顯沙崙在ＡＩ產業發展的重要節點角色。

台南市長黃偉哲指出，沙崙智慧綠能科學城自一０五年啟動建設以來，從最初聚焦節能、儲能、綠能與系統整合，現更進一步與南科半導體能量結合，發展方向涵蓋資安、半導體、ＡＩ算力、智慧機器人與無人載具，已成為南台灣ＡＩ與新興科技的重要實驗與應用場域，打造大南方新矽谷推動方案的核心樞紐地位。

南市府經發局長張婷媛表示，全球晶片設計巨擘超微半導體台南辦公室在一一四年三月揭幕，象徵沙崙在高科技產業聚落成形的重要里程碑。這次ＡＭＤ和國網中心（國家高速網路與計算中心）的聯手合作，讓南部廠商與新創團隊得以在概念驗證 （Prove of Concept，縮寫POC）階段即有機會使用過去僅大型企業或研究機構才能負擔的高效能算力資源，可加速技術驗證可行性階段而降低營運風險。

該場說明會還介紹透過國網中心推出的生成式ＡＩ應用開發平台算力服務與ＡＭＤ免費圖形處理器（ＧＰＵ）算力申請方案，讓廠商與新創團隊無須自建高成本硬體，即可申請使用頂級ＡＭＤ的ＧＰＵ算力資源，進行模型訓練與應用測試，搭配專業輔導團隊協助熟悉平台操作、模型部署與算力調度，降低廠商、新創團隊的ＡＩ導入門檻而更易於上手。

單一團隊可同時提出多項專案申請，每案經核定後即可使用五週算力資源，整體規劃共設有六個申請梯次；對於具發展潛力之專案，亦可依實際研發需求申請使用期限展延，提供產業高度彈性與實質支持。