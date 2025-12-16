AMD特供版准輸中、蘇姿丰北京固樁! 陸行之: MI308 被H200輾壓難大賣

超微執行長蘇姿丰。路透社



川普批准超微出口「特供版」AI晶片MI308晶片輸中後，超微（AMD）執行長蘇姿丰現身北京固）向親率高層團隊造訪聯想集團全球總部，搶攻中國龐大的AI算力市場。知名半導體分析師陸行之表示，AMD MI308 簡直被輝達H200輾壓差一截，除非是MI325/350x的出口許可，否則很懷疑能在中國大賣貢獻營收。

陸行之指出，除非AMD也能像輝達拿到H200 等級產品MI325/350x的出口許可，否則很懷疑MI308 AI GPU的開放許可能在中國大賣，

川普於12月8日拍板輝達（NVIDIA）將其較高階的H200人工智慧（AI）晶片出口至中國「經批准的客戶」，並由美國政府抽取25%的銷售分成。不過,市場傳出，北京正考慮限制H200進口，並召集中國科技業巨頭阿里巴巴、騰訊與字節跳動等評估需求。

陸行之指出，AMD特供版晶片MI308拿到美國商務部許可，可賣給中國客戶，但比較了一下輝達H200、AMD MI308的各種算力表現及規格，MI308 簡直被H200輾壓差一截。

陸行之指出，除非AMD也能像輝達拿到H200 等級產品MI325/350x的出口許可，否則很懷疑MI308 AI GPU的開放許可能在中國大賣，能明顯貢獻AMD未來幾個季度的營收？

