AMD確認Zen 6與Zen 6c CPU將在2026年推出 Zen 7架構支援全新矩陣引擎

AMD於2025年11月11日舉辦的金融分析師日公布多項產品藍圖規畫，其中也再次確定基於Zen 6架構的CPU產品將在2026年推出，同時也會維持提供更具能源效率的Zen 6C架構；另外AMD也首次在藍圖列出後續的Zen 7架構，並預告Zen 7將會採用全新矩陣引擎及支援更多AI資料格式。

在AMD簡報的藍圖，Zen 6與Zen 6C架構的CPU確定將會採用台積電2nm製程，同時支援新的AI資料類型與更多的AI管線；目前預計Zen 6世代的架構將會使用在代號Venice的資料中心EPYC CPU，代號Olympic Ridge的桌上型Ryzen處理器，以及代號Medusa Point的行動版Ryzen處理器，至於行動處理器藍圖上代號Gorgon Point的產品線為現行Strix Point的小改版，並非Zen 6架構，僅提高時脈與略為增加NPU性能。

