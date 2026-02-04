AMD蘇媽證實！Steam主機仍預定2026年初上市，Xbox新主機2027年

AMD 執行長蘇姿丰（Lisa Su）在最新的財報會議中，針對兩大遊戲硬體的未來動向進行了證實。她明確表示，AMD 目前正與微軟緊密合作，產能將足以支援微軟在 2027 年正式推出的 Xbox 新主機。並且還提到受關注的 Steam Machine 正在進行出貨準備當中。

AMD 蘇媽一次公開兩大遊戲主機的動向。（圖源：Steam Machine／Xbox）

財報會議上，AMD 開發專為次世代 Xbox 主機設計的半客製化系統晶片（SoC），目前的開發進度相當順利，AMD 的技術產能夠支援微軟在 2027 年正式推出新主機，雖然沒有確定會在 2027 年推出，但這也是供應鏈端首度對新一代 Xbox 的上市時間表，給出了一個具體的說法。

而微軟官方雖然還沒有正式公開相關規格，但其野心早在先前 Xbox 總裁 Sarah Bond 承諾中，就提到下一代主機將實現「硬體世代之間最大的技術飛躍」，並表示與 AMD 的長期合作關係，會去確保核心處理器能滿足微軟對於高效能與向下相容性的嚴格要求，為玩家帶來前所未有的遊戲體驗。

除了家用主機龍頭的動向，PC 遊戲巨擘 Valve 的硬體項目也帶來了好消息。Steam Machine 雖然最近面臨記憶體等零組件價格波動的壓力，但蘇姿丰同樣在會議中提到，Valve 正按照計畫在今年初開始出貨。