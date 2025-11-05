AMD財報優預期 盤後股價跌4% 外媒揭蘇姿丰敗在「這番話」





超微半導體（AMD）4日公佈第3季財報，營收、獲利和財測皆優於市場預期，但盤後股價走跌逾4%，對此外媒引述市場觀點認為，財報亮眼但股價不漲反跌的主因，可能是無法滿足投資者對AI爆發式成長的期待。

據瞭解，超微上季營收92.5億美元，年增36%，以非通用會計準則（Non-GAAP）計算的每股純益（EPS）為1.2美元，年增30%，兩項數據皆高於倫敦證交所集團（LSEG）預估（營收87.4億美元、EPS 1.16美元）。

有關財測方面，超微估計本季營收大約96億美元，年增25%，優於倫敦證交所集團預估的91.5億美元，毛利率則是54.5%符合市場預估。

不僅營收、獲利和財測皆優於市場預期，蘇姿丰還在財報電話會議上為公司描繪藍圖，首次明確長期AI收入目標是預計2027年，資料中心AI業務年收入將達到數百億美元年的規模。

她還透露，超微與OpenAI的合作當中，首批基於下一代MI450系列加速器的計算集群將於2026年下半年開始上線，今年10月初超微達成向OpenAI長期供應AI晶片的協議，將使資料中心等AI相關業務發展明顯加速，這類業務可望在2027年實現數百億美元的年營收。

儘管蘇姿丰看好公司前景，但根據外媒分析，她在財報會議上的談話，未能打消投資者對其短期增長步伐的疑慮。《彭博》報導指出，部分投資者對超微的期盼更高，並且認為AMD從AI熱潮中獲得回報的速度，可能比原先預期的更慢，這可能是盤後股價走跌的主要原因。

報導提到，超微傳統的伺服器業務增長，在上一季度超越過AI晶片部門，這給市場帶來一種警訊，牴觸投資者們盼望超微在AI領域成為下一個輝達的願景，特別是對超微這種被市場寄予厚望的AI企業，其AI業務的增長速度是衡量一切的關鍵，但在本次電話會議中，其傳統伺服器CPU業務的風頭蓋過AI GPU，就連公司管理層也透露「伺服器業務略好一些」，似乎引發市場疑慮。

報導指出，市場此前已將超微的股價推升至高位，但估值很大程度建立在AI業務將實現爆炸性增長的敘事，如今AI業務表現不如傳統伺服器，未能滿足部分投資者對AI驅動的爆炸性增長的極高期望，連帶引發市場對增長節奏的審慎評估。

