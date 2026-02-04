AMD資料中心營收暴增近40% 股價盤後跌8％ 業績好為何還被拋售？

超微（AMD）周二（4日）盤後交易一度下跌 8%。 圖：GoogleFinance

[Newtalk新聞] AI 晶片大廠超微（AMD）周二公布去年第四季財報，營收與獲利持續雙位數增長，並優於華爾街預期，營利率 28% 也高於預期的 25.4%。這顯示，該公司第四季在產品組合（高端 CPU／GPU）與規模效應下，有助於優化營運槓桿效果，改善利潤率。

但因 AI 相關支出激增，第一季財測不夠「炸裂」，反映出超微在 AI 晶片市場突圍還需要時間。該公司股價盤後一度下挫 8%。

以下是 AMD 截至 12 月之季度業績與年變化，與倫敦證交所集團（LSEG）調查的預期比較：

第四季營收：102.7 億美元，優於預期的 96.7 億美元；年增 34%

營業利潤：28.5 億美元，優於預期的 24.7 億美元，年增 41%

每股盈餘（EPS）：1.53 美元，優於預期的 1.32 美元；年增 40%

此外，財報透露，超微第四季 Instinct MI308 晶片在中國的銷售約 3.9 億美元，貢獻了毛利潤及營收。若不計庫存準備金釋放及 Instinct MI308 對中國的銷售收入，超微第四季度毛利率約 55%，低於實際公布的 57%。

第一季財測出現隱憂

超微執行長蘇姿豐（Lisa Su）在財報電話會議上指出，伺服器 CPU 的需求「非常強勁」。AI 業務正在加速。十大 AI 公司中，有 8 家使用超微的 Instinct 晶片來支援生產工作。預計未來 3～5 年資料中心收入將年增 60%，明年 AI 收入將達「數百億美元」。

值得注意的是，超微在提升毛利率之際，也增加了研發與資本支出投入。第四季研發費用 23.3 億美元，大於分析師預期約 21.6 億美元。這突顯超微在下一代 CPU／GPU 與 AI 平台（包括 Instinct／MI 系列與相關軟體/生態）上持續投入。短期看，這會壓制公司的自由現金流（FCF）的成長速度，但為保持長期競爭力，這種策略性投入則是必要的。

尤其受惠於雲端／資料中心與客戶端整機拉動，超微第四季營收雖創下單季新高，但年增率 34% 稍稍低於第三季的 36%；調整後 EPS 為 1.53 美元，年增 40%，也比第三季近 60% 的年增速放緩一些。

營收、利潤都強於預期，但市場更看重其未來能否持續增長——在 AI 加速器與 EPYC 處理器的布局上，市場期待更清晰的長期毛利前景。若認為未來成長率無法維持當前溢價，股價就會被重新評估，進而出現「業績亮眼但股價承壓」的情況。

超微預期，第一季營收為 98 億美元（上下浮動 3 億美元），數字雖高於先前預期的 93.8 億美元。但一些分析師原本預期超微會給予更強勁的業績指引，因客戶持續增加對 AI 模型所需晶片的投入。

另外，超微的客戶和遊戲業務部門年增 37%，達 39 億美元。公司表示，這主要得益於「Ryzen」處理器在筆電和桌上型電腦的需求成長，該處理器已從英特爾（Intel）手中拿下部分市場份額。不過，嵌入式業務部門達 9.5 億美元，年成長放緩至 3%。

Anthropic 掀「AI 恐慌」

此外，Anthropic 的新工具，引發市場對 AI 產生「恐慌情緒」影響，軟體股出現拋售潮。上周五，Anthropic 為其 Claude Cowork AI 代理推出「法律 AI 模型」，這款工具能執行多項文書工作，包括追蹤法規事項、審閱法律文檔。而這些功能，也正是許多法律軟體產品的核心賣點。

由於市場對於商業公司和華爾街大型投資公司普遍持有軟體業務的擔憂加劇，周二首波拋售潮，主要集中在與法律和數據服務技術相關的股票上，隨後大部分軟件板塊和金融科技板塊也紛紛跟跌。

在這情境下，即便超微自身業績優於預期，也難以完全獨立於市場情緒外，大環境變化與類股族群連動，個股跌幅時常會被放大。

