AMD進駐台南沙崙 黃偉哲親訪研發中心揭示台南AI新時代

[Newtalk新聞] 美國晶片大廠超微 (AMD) 今年正式進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓設立研發據點，黃偉哲市長及市府團隊受邀於今 (26) 日前往參訪，了解AMD在台南的營運規劃、科普教育推動及風災援助情形，並聽取算力實驗室配置簡報，揭示AMD研發能量在南臺灣全面展開，預期將為區域科技人才培育與AI產業發展注入新動能，進而提升臺南在全球智慧科技產業版圖中的競爭力。

黃偉哲表示，行政院啟動「大南方新矽谷」計畫，將臺南沙崙智慧綠能科學城定位為全國AI產業專區核心，且臺南在綠電供應、運算資源及科技人才培育方面具備領先條件，使沙崙成為AI產業布局的最佳基地。市府在持續打造優質投資環境的努力下，成功吸引AMD落腳沙崙建立研發中心，進一步加速AI技術與產業發展，並結合在地學校推動多元科普教育，為城市智慧產業布局開啟新篇章。同時，AMD也積極回饋社會，響應經濟部媒合的丹娜絲風災安心助學計畫，捐助受災學生助學金與學用品，展現企業的社會責任與在地關懷。

經發局長張婷媛指出，沙崙智慧綠能科學城是臺南產業發展的重要核心，區內已匯聚中研院、工研院及國研院等關鍵研發機構；周邊有綠能住宅、全國首座公立K12沙崙國際高中、商業設施及規劃中的醫療與科研園區，形成兼具工作、居住、教育與休閒的完整生活圈。完善的環境不僅吸引AI相關企業集聚，AMD落腳沙崙設立研發中心，更將帶動高階研發投資、創造就業機會，強化在地科技人才培育，進一步推動臺南AI產業鏈與智慧產業發展，提升城市經濟與全球科技競爭力。

台南透過招商單一窗口，積極協助廠商排除投資障礙，並結合經濟部等中央資源，滿足各類型產業投資需求。市府不僅輔導產業升級轉型、推動創新化、智慧化及內需市場高值化發展，更憑藉完善的產業鏈整合能力、便利交通區位以及與學研機構緊密連結的創新生態，全力爭取國際大廠在台南布局，打造南部AI產業新聚落，提升城市在全球科技產業版圖的競爭力。未來，台南將持續優化投資環境，整合便捷交通、完善生活機能與創新研發資源，為企業提供全方位支援並協助快速落地，推動產業升級、科技創新與城市經濟持續成長。招商投資單一窗口服務專線：0800-067-795。

