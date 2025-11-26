AMD進駐沙崙 黃偉哲親訪研發中心揭示臺南AI新時代
記者許旗成/台南報導
美國晶片大廠超微 (AMD) 今年正式進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓設立研發據點，黃偉哲市長及市府團隊受邀於今 (26) 日前往參訪，了解AMD在台南的營運規劃、科普教育推動及風災援助情形，並聽取算力實驗室配置簡報，揭示AMD研發能量在南臺灣全面展開，預期將為區域科技人才培育與AI產業發展注入新動能，進而提升臺南在全球智慧科技產業版圖中的競爭力。
黃偉哲市長表示，行政院啟動「大南方新矽谷」計畫，將臺南沙崙智慧綠能科學城定位為全國AI產業專區核心，且臺南在綠電供應、運算資源及科技人才培育方面具備領先條件，使沙崙成為AI產業布局的最佳基地。市府在持續打造優質投資環境的努力下，成功吸引AMD落腳沙崙建立研發中心，進一步加速AI技術與產業發展，並結合在地學校推動多元科普教育，為城市智慧產業布局開啟新篇章。同時，AMD也積極回饋社會，響應經濟部媒合的丹娜絲風災安心助學計畫，捐助受災學生助學金與學用品，展現企業的社會責任與在地關懷。
經發局長張婷媛指出，沙崙智慧綠能科學城是臺南產業發展的重要核心，區內已匯聚中研院、工研院及國研院等關鍵研發機構；周邊有綠能住宅、全國首座公立K12沙崙國際高中、商業設施及規劃中的醫療與科研園區，形成兼具工作、居住、教育與休閒的完整生活圈。完善的環境不僅吸引AI相關企業集聚，AMD落腳沙崙設立研發中心，更將帶動高階研發投資、創造就業機會，強化在地科技人才培育，進一步推動臺南AI產業鏈與智慧產業發展，提升城市經濟與全球科技競爭力。
台南透過招商單一窗口，積極協助廠商排除投資障礙，並結合經濟部等中央資源，滿足各類型產業投資需求。市府不僅輔導產業升級轉型、推動創新化、智慧化及內需市場高值化發展，更憑藉完善的產業鏈整合能力、便利交通區位以及與學研機構緊密連結的創新生態，全力爭取國際大廠在台南布局，打造南部AI產業新聚落，提升城市在全球科技產業版圖的競爭力。未來，台南將持續優化投資環境，整合便捷交通、完善生活機能與創新研發資源，為企業提供全方位支援並協助快速落地，推動產業升級、科技創新與城市經濟持續成長。招商投資單一窗口服務專線：0800-067-795。
其他人也在看
黃偉哲參訪AMD台南研發據點 (圖)
晶片大廠超微（AMD）進駐台南，在國科會資安暨智慧科技研發大樓設立研發據點，台南市長黃偉哲（右4）26日親自帶隊前往參訪。中央社 ・ 16 小時前
前日銀理事門間一夫：日圓走弱提高12月升息可能性
【財訊快報／劉敏夫】外電報導出，日本央行前理事門間一夫表示，日圓近期走軟提升了央行下月升息的可能性。門間一夫接受媒體採訪時表示，只要沒有重大負面消息出現，而日圓匯率保持在當前水準附近，12月升息的可能性就相當高。他表示，實際上沒有必要等待工資、物價或經濟等指標發出更強信號。日圓最新走弱之際，市場參與者試圖判斷日本央行會在12月還是1月升息。有跡象表明，央行政策委員會內部支持近期升息的跡象正在增多。日圓疲軟推高了進口成本，進而加劇通膨壓力。上週日圓兌美元跌至十個月新低，觸及過去曾促使當局出手干預的水準。為舒緩生活成本上漲帶來的壓力，首相高市早苗上週五公佈了其任內首個經濟刺激方案，批准疫情限制措施放鬆以來規模最大的一輪新增支出。由於高市早苗的優先事項之一就是幫助家庭因應高通膨，門間一夫預計高市早苗這位以主張貨幣寬鬆著稱的首相將允許央行推動升息，這可能會提振日圓並減輕通膨壓力。門間一夫指出，日圓貶值是政府應對物價上漲的最大敵人。高市早苗的高支持率源於民眾期望她能解決生活成本問題，因此相關措施能否成功對她的執政非常重要。如果日圓走貶成為阻礙，她很可能會意識到需要採取措施遏制匯率貶值。日本財務大財訊快報 ・ 1 天前
《美股》消息面：俄烏和平協議 川普：將達成；川習會？年內或有4次
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面： ●美國總統川普周二在空軍一號上表示，他在與中國國家主席習近平通話時敦促中方加快、加大採購美國農產品，而習近平做出正面回應，相信中方會帶來意外驚喜。在談到之後與日本首相高市早苗通話時，川普表示，雙人談得很好，雙方關係極佳，他並稱讚高市「聰明、強硬，將成為一位偉大的領導人」。 此前《華爾街日報》報導，習近平罕見主動致電川普討論台灣問題和俄烏戰爭，但川普將話題轉向了烏克蘭。根據新華社報導，習近平在與川普的通話中強調台灣「回歸中國」是北京對世界秩序的願景。川普在與習近平通話後，曾在Truth Social上發文讚揚兩國貿易談判取得進展，但對於他是否與習近平談及台灣，則隻字未提。 ●美國總統川普周二在社群平台上發文稱烏克蘭和平協議已經非常接近達成，在烏俄雙方參與下，原本由美國草擬的「28點和平計畫」已經愈臻完善，目前僅剩下少許分歧仍待弭平。川普表示已指示特使Steve Witkoff前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁會面磋商。與此同時，美國陸軍部長Daniel P. Driscoll也將與基輔當局會面討論和平計畫。烏克蘭總統澤倫斯基表示，基輔當局已經準備好推進由時報資訊 ・ 23 小時前
AMD推出Spartan UltraScale＋ FPGA SCU35評估套件 主攻高 I／O、低功耗邊緣市場 搶占成本敏感型設計案
AMD 26日宣布，旗下 Spartan UltraScale+ FPGA 產品線首款官方評估平台 SCU35 評估套件正式上市。業界解讀，此舉顯示 AMD 在成本敏感型 FPGA 市場加速擴張版圖，並以「低門檻、快導入」策略搶攻工控、感測、車用前端模組等龐大邊緣應用市場。中時財經即時 ・ 1 天前
《產業》再提輝達！吳東亮：不能只有AI產業一支獨秀
【時報-台北電】工商協進會理事長吳東亮26日在「工商早餐會」中指出，台灣經濟發展不能只有AI產先一枝獨秀以必須積極改善產先M 型化的問題以才能強化經濟韌性。此外以行政體系若可及不斷提升效能各工時俱進、以台灣整體競爭力一定會更上一層樓。 吳東亮表示，近期輝達（NVIDIA）表示考慮在台灣設立海外總會以不僅凸顯台灣在全球AI 產先布局中的戰略地理以感為台灣經濟注入強勁的成長動能以我們樂觀預期以明年的經濟成長率依然會有亮眼的表現。 不過，吳東亮也說，對面新的國際情勢工產先加速迭代的趨勢以台灣經濟發展不能只有AI產先一枝獨秀以必須積極改善產先M 型化的問題以才能強化經濟韌性。此外以行政體系若可及不斷提升效能各工時俱進、以台灣整體競爭力一定會更上一層樓。（新聞來源：工商即時 譚淑珍）時報資訊 ・ 23 小時前
賴政府拋1.2兆軍費換關稅？ 林飛帆駁：關鍵在展現自我防衛決心
賴清德總統投書《華盛頓郵報》宣布將提出史無前例的400億美元（約台幣1.2兆）國防特別預算案。被問到是為了台美關稅或川習即將見面嗎？國安會副秘書長林飛帆今受訪否認說，核心概念在於台灣現行國防預算有再增加的必要性，國際社會也關注台灣自我防衛的決心；他並喊話國會：「雖然是不同黨派，但國家只有一個，保衛台自由時報 ・ 1 天前
Gemini 3一戰封神激勵美股走揚 含「谷」ETF聚光
Google 推出最新 AI 模型 Gemini 3 一戰封神、廣受好評，其母公司 Alphabet 股價衝上 318 美元，市值強勢叩關 4 兆美元大關，重奪全球市值探花寶座。鉅亨網 ・ 23 小時前
政府將展開口頭干預、市場風險偏好改善，韓元盤中一度升值0.8%
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，週三韓元匯價表現相對強勢，主要受到外匯當局預計將展開口頭干預，且全球風險偏好改善提振。週三盤中韓元/美元一度升值0.8%，至1,457.05韓元兌1美元。根據韓國企劃財政部發送的簡訊，企劃財政部長官具潤哲將於週三召開記者會，解釋當前的經濟形勢，包括外匯市場動態。財訊快報 ・ 1 天前
不靠輝達台股也能衝 多頭添新火種聯發科七早八早滿面紅光鎖漲停
美股昨夜上演假紅盤、真震盪的V轉戲碼，輝達重摔、Meta與Google逆勢走強，AI板塊氣氛一陣混亂，但FED降息機率飆到84%又把市場情緒硬是拉回來。加上美生技股狂噴創高，台灣軍工無人機題材引爆，今（26）日台股開盤勢必情緒滿棚，預計迎來一場刺激的偏多震盪格局。鏡報 ・ 1 天前
賴清德1.25兆國防預算與關稅有關？林飛帆駁斥曝3原因、喊話藍白國家只有一個
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書《華盛頓郵報》，並指「我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾」。對此，國安會副秘書長林飛帆今（26）日否認投資國防預算與關稅有關，並指著重3面向，包括應對敵情、加速投資新興跟創新科技、打造台灣之盾。他也呼籲在野黨能支持國防預算，畢竟大家雖然有不同黨派，但是國家只有一個，保衛台灣其實就是保衛所有人。 賴清德在投書中指出，我國近年國防預算翻倍，預計明年將達到 GDP 的 3.3%，並於2030年前達到 GDP 的 5%。他說，為了努力達成，我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾；該計劃會向美方採購新型武器，並會提升台灣的非對稱作戰能力，讓北京在軍事考量上增添變數及成本。 林飛帆今上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，並表示，這件事情其實經過非常長時間的討論，接下來國防部很快就會對外說明。 林飛帆說明1.25兆國防投資著重面向，第一，所有軍事投資都有應對敵情威脅的必要性，而台灣現在急需發展不對稱戰力；第二，加速投資新興跟創新科技，包新頭殼 ・ 1 天前
日職／樂天2年4億日圓搶到前田健太 先發定位符合本人想法
日本職棒樂天金鷲隊宣布，與旅美好手前田健太達成簽約共識，這位美日職棒累積165勝的投手，相隔10年再次回到日本重新出發，根據日本媒體報導，樂天提出2年、4億日圓（約台幣8041萬元）規模的合約才...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
台美關稅拍板了？卓榮泰證實：已經進入文書交換階段
行政院長卓榮泰今日（11/26）率行政團隊出席「工商早餐會」，與企業面對面溝通。卓榮泰致詞時，先祝賀理事長吳東亮是「人才兩得」，輝達留在台灣、金控成功有更好發展，接著強調外界關切的台美關稅磋商，一直是最有利方案，目前進入文書交換過程，提出的台灣模式策略，由產業自主性對美投資布局，政府提供金融保證，在美成立大型服務園區，相信在短時間內能得到快速決定。太報 ・ 1 天前
《美股》焦點股：Meta轉抱谷歌？輝達急出聲；蘋果將重返全球手機王座
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股： ●Alphabet周二股價上漲1.53%，收在323.44美元，再創歷史新高，延續前一日飆漲逾6%的強勁升勢。其市值來到3.92兆美元，持續朝4兆美元重大里程碑邁進。科技媒體《The Information》引述知情人士報導，Meta考慮自2027年起在自家資料中心採用Alphabet旗下谷歌公司設計的AI晶片—張量處理器（TPU）。明（2026）年Meta也可能先從谷歌的雲端部門租用TPU。輝達應聲下挫2.59%，波及「AI晶片二哥」超微跌逾4%，給費半指數帶來壓力。投資人擔心，若傳聞屬實，該公司在AI晶片領域的主導地位可能受到威脅。Meta Platforms收漲3.78%。 輝達對此發表聲明，強調輝達晶片是唯一能與所有AI模型及各種運算種類相容的平台，且公司也仍將繼續供貨給谷歌。輝達表示，谷歌TPU等客製化IC（ASIC,特殊應用IC），通常只為個別公司或個別功能量身設計，而輝達的晶片則更為靈活、強大且更具互換性。 ●蘋果收漲0.38%，報276.97美元，根據Counterpoint Research發布最新的調查報告，受惠於最新推出的i時報資訊 ・ 1 天前
川普將公布自己人任聯準會主席 降息理念助攻全球股市
協助美國總統川普遴選新任聯準會(Fed)主席的財政部長貝森特表示，川普很可能會在未來1個月內、在12月25日耶誕節前，宣布明年誰將接掌聯準會主席，傳出白宮國家經濟會議主席哈塞特最為熱門，主要是因為能將川普降息理念帶入聯準會。消息一出，不僅美股收高，亞洲主要股市包括台北股市今天(26日)都表現強勁。 美國財政部長貝森特(Scott Bessent)證實，美國總統川普正考慮5名人選接替鮑爾(Jerome Powell)擔任聯準會(Fed)主席。這5名人選包括聯準會理事華勒(Christopher Waller)、鮑曼(Michelle Bowman)、聯準會前理事華許(Kevin Warsh)、白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)，以及資產管理公司貝萊德(BlackRock)資深董事總經理芮德(Rick Rieder)。 根據《彭博社》引述知情人士消息，目前傳出哈塞特最有可能出線，主要是因為川普長期以來一直希望掌控聯準會，哈塞特是白宮國家經濟會議主席，被視為能將川普降息理念帶入聯準會的人選。 聯準會主席新任人選有望為降息開「綠燈」，再加上聯準會多位官員近日再釋出偏鴿談話中央廣播電台 ・ 1 天前
傳Google要賣晶片！ 輝達發文喊恭喜：但我領先一個世代
傳Google要賣晶片！ 輝達發文喊恭喜：但我領先一個世代EBC東森新聞 ・ 1 天前
台美關稅談判正進行文書交換 傳投資美4000億美元？楊珍妮回應了
台美關稅談判結果備受關注！行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（26）出席活動受訪表示，目前正在進行文書交換，爭取最好的待遇。針對外媒報導，台灣承諾投資美國4,000億美元，楊珍妮回應，這是外面的揣中廣新聞網 ・ 23 小時前
輝達漲不動、Google利多接棒帶領台股 台積電開高20元、大盤上漲300點
過去一直帶領AI股狂衝的輝達，在日前傳出Meta要向Google購買TPU後持續下跌，Google子公司Alphabet則創新高，接棒帶領台股持續挑戰前高，台積電早盤最高來到1435元，加權指數上漲300點。鏡報 ・ 1 天前
美新財年開局爆2840億美元赤字，關稅收入飆高仍難扭轉結構性缺口
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國財政部最新數據顯示，在政府一度停擺的背景下，2026財政年度首月(10月)即出現2840億美元預算赤字，凸顯川普政府雖高喊未來數年要大幅壓低聯邦舉債需求，實際操作上仍面臨沉重財政壓力。經日曆因素調整後，10月赤字較上年同期縮減29%，主因收入年增22%，其中關稅收入再創新高，成為壓抑赤字擴大的主要力量。調整後政府整體支出大致持平，雖然醫療保健開支大幅增加，但多個聯邦部門支出下滑，部分與國會未能在10月1日財年開局前通過正式撥款法案、政府一度停擺有關；直至11月12日臨時撥款方案獲批，才釋出一波延後支出，預料將反映在11月預算報告中。數據顯示，川普加稅與關稅政策持續為聯邦財政「輸血」。10月關稅淨收入達310億美元，高於前3個月約290億美元的月均水準。財長貝森特(Scott Bessent)先前預測，隨著關稅範圍與稅率逐步拉高，政府每年關稅收入規模有機會上看5000億美元，不過目前實際金額距離目標仍有不小差距。關稅收入前景同時面臨制度性不確定性。最高法院正在審理多項與川普關稅措施合法性相關的案件，一旦裁決不利，恐為這項重要財源蒙上陰影。川普近期又拋出「財訊快報 ・ 1 天前
東京匯市早盤美元指數反彈無力，日圓和歐元翻空，英鎊連五升
【財訊快報／陳孟朔】受一連串偏軟且延後公布的美國經濟數據影響，市場對聯準會(Fed)12月降息預期進一步升溫，導致美元指數上日急跌近0.5%，失守100大關，雖然東京匯市週三早盤反彈但仍無力站回100之上。與此同時，日圓和歐元翻空，但英鎊追高連五彈。數據顯示，美國9月零售銷售按月僅增0.2%，不及市場預期的0.4%，且較8月未修正的0.6%明顯放緩，顯示終端需求動能偏弱；同月生產者物價指數(PPI)月增0.3%，符合預期，但核心PPI僅增0.1%，低於預期的0.2%。同時，11月消費者信心指數自10月上修後的95.5大幅降至88.7，遠遜預期的93.4，顯示民眾對未來景氣與就業前景愈趨謹慎。外匯交易員形容，數據組合呈現「需求走弱、物價仍偏黏」的輕度停滯性通膨格局，對美元形成實質壓力。在利率預期方面，近期多位聯準會(Fed)官員放出偏鴿訊號，其中，理事沃勒(Christopher Waller)表態認為，就業市場疲弱程度足以支持12月再降息1碼，後續動作則視日前因政府停擺而延後公布的大批數據而定。利率期貨工具顯示，市場目前對Fed12月降息機率的押注已升至約83%，較一週前約50%大幅躍財訊快報 ・ 1 天前
美國11月聯準會里奇蒙分行製造業指數驟降至-15，表現遜於預期
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，11月份聯準會里奇蒙分行轄下的製造業活動呈現萎縮態勢，且萎縮態勢有所惡化，表現也遜於經濟專家預期。聯準會里奇蒙分行公佈的11月份製造業指數由前月的「-4」，向下降至「-15」的水準，表現遜於預期。此前9位受訪經濟專家的預估中值為「-5」，預估區間介於「-10」至「-1」。該指數若高於0意味著產業活動呈現擴張，低於0則是說明產業呈現萎縮局面。這份報告顯示，11月份出貨分項指數由前月的「4」，向下降至「-14」的水準。此外，新訂單分項指數則是由前月的「-6」，向下降至「-22」的水準。產能利用分項指數則是由前月的「-10」，向下降至「-18」的水準。積壓訂單指數由前月的「-16」，向下降至「-23」；製成品庫存指數由「15」，升至「18」。里奇蒙分行管轄區包括哥倫比亞特區、馬里蘭、維吉尼亞等地區，對於美國整體GDP的貢獻度為9.1%。財訊快報 ・ 1 天前