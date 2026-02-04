AMD重挫17%拖累大盤！費半大跌4.36％ 台積電ADR跌幅2.98%

AMD股價下挫17%，成為拖累美股大盤的重要因素。（示意圖／達志／美聯社）

標普500指數於美東時間4日下跌，收在6,882.72點。隨著科技股拋售加劇，超微半導體（AMD）的重挫對盤勢形成拖累。道瓊工業平均指數上漲260.31點，漲幅0.53%，收在49,501.30點；那斯達克綜合指數下跌1.51%，收在22,904.58點。費城半導體指數大跌4.36%，台積電ADR下跌10.01美元，跌幅2.98%，收在325.74美元。風險趨避情緒升溫之際，比特幣在早盤跌破73,000美元關卡後，跌幅擴大至超過3%。

據美國財經媒體《CNBC》報導，AMD股價下挫17%，成為拖累大盤的重要因素。該公司對第1季的財測未能滿足部分分析師預期。對此，執行長蘇姿丰4日接受《CNBC》訪問時為財報辯護，表示近幾個月需求已有所回升，並指出：「人工智慧（AI）的加速速度超乎我的想像。」

然而，晶片族群其他個股同樣承壓，包括博通（Broadcom）與美光科技（Micron Technology）皆走低。博通下跌3.8%，美光則重挫9.5%。

部分軟體股也延續前1交易日的跌勢，包括甲骨文（Oracle）下跌5%、資安公司「CrowdStrike」跌幅超過1%。儘管該族群近期表現疲弱，但微軟（Microsoft）4日股價相對穩定，上漲近1%。

美國投資管理與財富諮詢公司「Certuity」投資長威爾許（Scott Welch）指出：「去年年底，你開始看到市場在人工智慧領域中區分誰是贏家、誰是輸家。我認為現在只是這種趨勢的延續。」

道瓊指數方面，安進（Amgen）成為推升指數的重要個股之一。該生技公司公布第4季獲利與營收優於市場預期，股價上漲8%。霍尼韋爾（Honeywell）亦為指數帶來支撐，隨著投資人從科技股轉向價值型股票，其股價上漲近2%。

威爾許表示：「這只是自然的輪動。大型成長股主導市場已經很長一段時間，價值型股票遭到壓抑，小型股受壓，非美國市場則幾乎被忽視。事實上，去年它們的表現幾乎是美國市場的兩倍。這一切其實已經醞釀一段時間，如今才開始逐步顯現。」

另一方面，人力資源公司ADP 4日公布1月私人企業新增就業數據，當月僅增加22,000人，低於道瓊調查經濟學家所預期的45,000人。

該數據通常在美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）公布非農就業報告之前出爐，但由於聯邦政府部分關門，本週將不會公布官方非農數據。這波始於1月31日的政府關門已於2月3日正式結束，總統川普（Donald Trump）簽署臨時撥款法案使政府重新運作。

3日主要指數已出現拋售，投資人撤出高風險成長型股票，轉向沃爾瑪（Walmart）等循環性股票。輝達（Nvidia）與微軟在前1交易日均下跌近3%。大型AI基礎建設概念股博通、甲骨文與美光也全面收黑。科技類股成為標準普爾500指數中表現最差的板塊，跌幅超過2%。

市場目前將焦點轉向Alphabet，該公司預計於4日盤後公布財報；同為「科技七雄」（Magnificent Seven）成員的亞馬遜（Amazon）則將於5日公布季度業績。

