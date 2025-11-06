AMD領軍AI概念股 台股回神！開盤上漲189點

▲台北股市今（6）日開盤上漲189.38點、來到27906.44點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 小非農ADP報告顯示，上月私營部門的就業增長恢復，投資人同時關注對川普關稅案與聯邦政府關稅審理，美國股市週三回神走高，四大指數全數收紅，帶動台北股市今（6）日開盤上漲189.38點、來到27906.44點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.72點、來到259.83點。

權值股全數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1475元；鴻海開盤上漲2.5元、來到249.5元；台達電開盤上漲15元、來到982元。

美國10月ADP就業人數4.2萬人，預期2.8萬人，創2025年7月來最大增幅，報告顯示，先前連月放緩的私人企業招聘活動開始回溫。由於政府關門導致官方數據中斷，這份勞動市場數據可能影響聯準會的政策判斷。

聯準會鴿派理事米蘭週三表示，他認為通膨低於預期，勞動市場持續維持穩定趨勢，聯準會繼續降息仍然是一個合理的舉措。

在貿易方面，美國最高法院週三就挑戰川普大規模關稅措施法律授權的案件進行辯論，並預計最快在數週內做出裁決。此案被視為檢驗美國總統關稅權限的關鍵時刻，部分保守派大法官對川普律師提出尖銳質疑，令外界認為川普勝訴的可能性已降低。

另外，美國政府關門週三進入第36天，成為史上最長的一次。停擺造成的經濟損失持續擴大，估計每週損失達150億美元，川普政府官員警告，航空旅客可能面臨「大規模混亂」。

美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲225.76點或0.48%，收47311點，那斯達克指數上漲151.16點或0.65%，收23499.797點，標普500指數上漲24.74點或0.37%，收6796.29點，費半指數上漲210.69點或3.02%，收7190.27點。

科技五大巨頭僅微軟走低，Meta上漲1.38%，蘋果上漲0.04%，Alphabet上漲2.44%，微軟下跌1.39%，亞馬遜上漲0.35%。半導體股回神走高，美光上漲8.93%，AMD上漲2.51%，博通上漲2.00%，輝達下跌1.75%，應用材料上漲4.61%，高通上漲3.98%。

台股ADR回神走強，台積電ADR下跌0.14%，日月光ADR上漲2.99%，聯電ADR上漲2.11%，中華電信ADR上漲0.26%。

