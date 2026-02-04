AMD執行長蘇姿丰 (Lisa Su)在稍早的財報電話會議中透露：AMD正與微軟緊密合作開發次世代Xbox所需半客製化處理氣，同時相關開發進度順利，「目標是支援2027年的上市計畫」。

AMD執行長暗示：用下一款Xbox的新半客製化處理器目標2027年登場，新款Steam Machine今年開賣

如果這項說法屬實，這將比先前外界推測的時間點 (2028年)提早一年。此外，蘇姿丰也確認，搭載AMD處理器的新款Steam Machine將按計畫於今年初開始出貨。

從2028變2027？微軟想加速世代交替

關於次世代Xbox的上市時間，先前最可信的來源是微軟在FTC (聯邦貿易委員會)訴訟案中洩漏的內部文件。當時文件顯示微軟規劃在2028年推出主打「混合遊戲平台」 (Hybrid Game Platform)的新主機，結合本地硬體運算與雲端串流技術。

不過，蘇姿丰此次發言直接將時間表拉前至2027年。雖然這不代表微軟一定會在那年發售，但至少硬體端的準備是朝這個目標邁進。外界推測，這可能與現行Xbox Series X|S銷量不如預期 (甚至低於Xbox One時期)有關，微軟或許希望透過提早進入下一世代來重掌戰局。

AI與掌機成關鍵字

回顧2025年中，Xbox總裁Sarah Bond就曾宣佈與AMD簽署多年合作協議。當時她強調，未來的Xbox將全面擁抱人工智慧 (AI)與機器學習 (Machine Learning)，並且暗示雙方將共同設計晶片，應用範圍涵蓋「客廳」與「你的手中」。

這段話被廣泛解讀為微軟正在開發Xbox掌機 (Handheld)，而隨著Steam Deck與各種Windows掌機的成功，次世代Xbox很可能不只是一台放在電視下的黑盒子，而是一套包含家用主機與掌機的生態系。

Valve也不缺席，新款Steam Machine來了

除了Xbox，AMD在PC遊戲硬體上也有新斬獲。蘇姿丰在同場會議中證實，由Valve推出的新款Steam Machine將搭載AMD晶片，並且預計在今年初就會開始出貨。顯示Valve在Steam Deck取得巨大成功後，正準備將這股動能帶回客廳主機市場。

