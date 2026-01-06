市場在近年來開始推動AI PC發展趨勢中，AMD強調其處理器產品提供不少推力，更標榜讓使用者工作產能、內容創作及產品開發效率大幅提升，而此次在CES 2026期間公布代號「Krackan Point」的Ryzen AI 400系列處理器，則預計將AI PC運算性能進一步提升。而除了提供對應筆電及桌機產品的Ryzen AI 400系列處理器，AMD此次也同步推出針對企業應用打造的Ryzen AI PRO 400系列，以及鎖定更高AI性能需求的Ryzen AI Max+系列處理器。

AMD持續推動AI PC產品生態，分別揭曉Ryzen AI 400、Ryzen AI PRO 400、Ryzen AI Max+系列處理器

Ryzen AI 400系列處理器強化性能表現、對應多日電池續航與下一世代AI運算

在Ryzen AI 400系列處理器設計重點裡，AMD標榜強化性能表現、對應多日電池續航表現，並且能銜接下一世代的AI運算應用需求。

而針對筆電打造的Ryzen AI 400系列處理器，提供最高12組Zen 5運算核心、24組執行緒，運作時脈最高可達5.2GHz，並且能藉由XDNA 2架構設計的NPU發揮最高60 AI TOPS算力表現，另外GPU則對應運作時脈最高3.1GHz、16組RDNA 3.5顯示架構核心，記憶體傳輸頻寬最高支援8533 MT/s，更對應AMD ROCm開放式軟體堆疊與微軟Copilot+ PC設計規範。

性能表現方面，Ryzen AI 400系列處理器在多工執行效率相比Intel代號「Lunar Lake」 Core Ultra Series 2提升1.3倍，內容創造效率則提升1.7倍，遊戲性能更是提高1.1倍，而NPU的性能也比競爭對手產品提高1.25倍，在不插電情況下的工作效率表現 (以Cinebench軟體進行量測)甚至能提高1.7倍，並且標榜支援多日工作電力續航表現。

規格方面，Ryzen AI 400系列處理器將推出包含Ryzen AI 9 HX 475、Ryzen AI 9 HX 470、Ryzen AI 9 465、Ryzen AI 7 450、Ryzen AI 7 445、Ryzen AI 5 435與Ryzen AI 5 430在內7款處規格，提供最高12組運算核心、24組執行緒，以及最高5.2GHz運作時脈、最高36MB快取設計等。

至於首波應用Ryzen AI 400系列處理器的筆電產品，包含由華碩、宏碁、Dell、HP、聯想、技嘉、微星、七彩虹 (Colorful)、NEC、機械革命 (Mechrevo)，以及由深圳Beelink打造、結合鍵盤設計的小型「PC」，相關應用產品預計會在2026年第一季內陸續推出。

同步推出對應商用、專業領域使用的Ryzen AI PRO 400系列處理器

針對商用筆電使用需求，AMD則是推出在Ryzen AI PRO 400系列處理器，主打提供更高運算效能與針對專業工作需求打造，分別提供Ryzen AI 9 HX PRO 475、Ryzen AI 9 HX PRO 470、Ryzen AI 9 PRO 465、Ryzen AI 9 PRO 450、Ryzen AI 9 PRO 440與Ryzen AI 9 PRO 435在內6款規格。

相較NVIDIA的DGX Spark，Ryzen AI PRO 400系列處理器標榜能在LM Studio服務內4種大型語言模型運作時的效能表現提升多達70%，相比蘋果M5處理器則在7種性能測試軟體中提供超過80%的性能表現，對比Intel Core Ultra Series 2在6種性能測試軟體中提供超過54%的性能表現，遊戲部分更能提供超過120%的性能表現。

新款Ryzen AI Max+系列處理器強化更高階的AI效能表現

針對更高AI運算需求，AMD此次則是推出新款Ryzen AI Max+系列處理器，標榜提供工作站級別運算效能，可對應3A等級遊戲執行能力，並且能藉由高達128GB容量的整合式記憶體對應更高AI運算需求。

規格方面，Ryzen AI Max+系列處理器提供最高16組Zen 5運算核心、32組執行緒，以及40組RDNA 3.5顯示核心構成GPU設計，可在FP16運算發揮60 TFLOPS算力，同時能透過XDNA 2架構NPU發揮50 AI TOPS算力表現，本身也支援AMD ROCm開放式軟體堆疊，另外也支援Windows與Linux環境使用。

以應用在HP Z2 Mini G1a機種的算力表現，對比NVIDIA DGX Spark在執行OpenAI的GPT-OSS 20B模型時，效能約可提升1.5倍，而執行GPT-OSS 120B模型時的效能更可提升1.7倍，更標榜在處理AI詞元 (tokens)的效率可提升1.4倍，多工執行運算效能可提升1.8倍，內容創作效率也能提高1.8倍，執行遊戲效率則提升1.6倍。

Ryzen AI Max+系列處理器分別提供Ryzen AI Max+ 395、Ryzen AI Max+ 392、Ryzen AI Max+ 390、Ryzen AI Max+ 388、Ryzen AI Max+ 385，運作時脈最高為5.1GHz，首波將由華碩、宏碁、HP、聯想、Framework、abee、Beelink、AOOSTAR、BOSGAME、七彩虹、CORSAIR、Minisforum、KunLunMeta (昆侖元)、GEEKOM等品牌推出應用產品。

AMD持續擴展AI生態系

而AMD也強調擴展其AI生態系，並且與Adobe、ARKRUNR、Blackmagicdesign、Comfy、Epic Games、CyberLink、Zoom、NEXA AI、Activision (動視)、KONAMI在內業者合作，其中Liquid標榜提供高品質、不受雲端或費用限制的AI應用資源，Iterate.ai則提供個人化AI金融管理服務，同時AMD更說明藉由整合AI技術，將讓使用者平均能在每年內節省超過1000小時工作時間。

另一方面，AMD更說明在過去一年內持續擴充其ROCm開放式軟體堆疊，不僅提升AI運作處理效率，更標榜能進一步縮短處理大規模參數量的模型所需時間。

