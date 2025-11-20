AMD 宣布將與 AI 視覺感知技術公司 STRADVISION 展開深度合作，雙方預計在即將到來的 CES 2026 大展上，正式發表基於 第 2 代 AMD Versal AI Edge VEK385 平台運行的 STRADVISION MultiVision 感知軟體解決方案。

AMD攜手STRADVISION展示次世代自駕感知方案，讓自駕車從L2邁向L3升級

此合作旨在結合高效能運算與先進感知技術，為軟體定義汽車 (SDV) 提供一套可擴展的視覺解決方案。

單一架構跨越 L2 至 L3，無需重設計電子架構

此次合作的核心目標，是解決汽車製造商目前面臨的關鍵挑戰：如何在無需重新設計整體電子架構的前提下，實現從 L2 級輔助駕駛平滑升級至 L3 級自動駕駛。

廣告 廣告

透過結合 STRADVISION 經過量產驗證的 SVNet 與 MultiVision 軟體堆疊，以及 AMD 平台的低延遲運算架構，雙方將實現：

• L2 系統： 提供豐富的目標、車道及可行駛空間偵測能力。

• L2+ 系統： 具備快速推論能力。

• L3 原型： 支援高精度感知，可即時進行環境建模。

搭載 AIE-ML v2 引擎，提供 185 TOPS 算力

在硬體規格方面，採用車規等級封裝的第 2 代 AMD Versal AI Edge 底層硬體，內建 AIE-ML v2 引擎，可提供高達 185 INT8 TOPS 或 370 MX6 TFLOPS 的算力。

AMD 強調，此規格非常適合必須在效能、散熱與安全性之間取得平衡的感測器密集型感知工作負載。STRADVISION 的軟體則能充分運用此硬體優勢，實現接近 FP16 精度的量化推論，同時降低功耗與延遲。

雙方將於 CES 2026 期間，在拉斯維加斯會展中心 (LVCC) 的 AMD 展位上，實際展示這項技術運作。

更多Mashdigi.com報導：

微軟Ignite 2025：Copilot再進化、導入Work IQ、Agent Mode，整合GPT-5與Sora 2

Arm Neoverse平台設計加入NVIDIA NVLink Fusion，加速超大規模算力的自研CPU與GPU異構運算佈局

Meta贏得關鍵反壟斷訴訟，保住Instagram及WhatsApp免於被拆分