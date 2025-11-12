AMD稍早於財務分析師大會 (Financial Analyst Day 2025) 上，揭示其長期策略與產品技術藍圖。AMD董事長暨執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 強調，公司正邁入由技術藍圖與AI發展動能推動的全新成長時代，並且設定極具野心的長期財務目標：預計未來3到5年內，實現營收年均複合成長率 (CAGR) 超過35%，以及非GAAP每股盈餘 (EPS) 超過20美元的成績。

AMD揭示長期發展策略：鎖定兆元運算市場、伺服器CPU營收市佔上看 50%

資料中心：MI450 2026登場、MI500 2027接棒

在最受關注的AI資料中心領域，AMD確認其產品線更新節奏：

• Instinct MI350系列：被稱為AMD史上普及速度最快的產品，目前已獲Oracle Cloud (OCI)等業者大規模佈署。

• Instinct MI450系列 (Helios系統)：預計於2026年第3季推出，將提供機架級頂尖效能，具備領先的記憶體容量與擴展頻寬。

• Instinct MI500系列：預計於2027年發表，進一步擴展AI效能藍圖。

伺服器CPU方面，新一代「Venice」CPU將提供更卓越的效能與能效，支撐AI與通用基礎設施需求。AMD預期憑藉EPYC處理器的優勢，將實現超過50%的伺服器CPU營收市佔率。而在資料中心AI領域，目標推動超過80%的營收年均複合成長率。

網路解決方案則透過Pensando Pollara與新一代「Vulcano」AI NIC，提供領先業界的頻寬與平台靈活性。

客戶端與遊戲：代號Gorgon/Medusa處理器將迎AI效能轉折點

在客戶端 (Client) 與遊戲領域，AMD指出其AI PC產品組合自2024年以來已擴張2.5倍，Ryzen處理器已獲超過250款平台採用，並且獲得超過半數《財富100》企業導入。

AMD更透露新的客戶端處理器代號「Gorgon」與「Medusa」，預告這兩代處理器將推動AI PC達到效能轉折點，實現自2024年以來高達10倍的AI效能提升。AMD預計在此領域達到超過40%的營收市佔率。

嵌入式與軟體：ROCm下載量增10倍

嵌入式業務方面，AMD強調其擁有業界最廣泛的產品組合 (FPGA、嵌入式 x86、半客製化)，自2022年以來已獲得超過500億美元的設計採用 (design win)。AMD預計在自行調適運算領域達到超越70%的營收市佔率。

軟體生態系上，AMD ROCm開放軟體持續獲開發者支持，下載次數較去年同期增長10倍。

長期財務模型：營收年均複合成長率大於35%、每股盈餘超過20美元

基於上述產品優勢，AMD提出了變革性的長期財務模型 (未來3-5年)：

• 公司整體：營收年均複合成長率超過35%、非GAAP營業利潤率超過35%、非GAAP每股盈餘高於20美元。

• 分部門成長：資料中心營收年均複合成長率高於60%，嵌入式、客戶端與遊戲營收年均複合成長率高於10%。

蘇姿丰表示，AMD已具備前所未有的優勢，將透過廣泛的產品組合與深化的合作夥伴關係，引領新一代高效能與 AI 運算發展。

