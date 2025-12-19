CES 2026 還沒正式開展，AMD 的遊戲處理器卻搶先出來了！最近外媒在美國與瑞士的零售商清單中發現了一顆名叫 Ryzen 7 9850X3D 的新 CPU，看起來像是 9800X3D 的小升級款，一起來看看吧

AMD Ryzen 7 9850X3D 偷跑現身，Zen 5 X3D 家族又多一位新夥伴

（圖片來源：Wccftech ）

新品提前曝光

這次的資訊主要來自外媒 Wccftech，包含美國 SHI 以及瑞士的零售商都把 Ryzen 7 9850X3D 上架了，價格大約落在 553 美元上下，也比 9800X3D 當初的 479 美元高出一截，不過大家應該都懂，這種提前曝光的「偷跑價格」通常都不準，最後正式定價大概還是會落在 500 美元附近，甚至直接接手 9800X3D 的原本價位，順便讓舊款自然往下掉

（圖片來源：SHI）

差異在於時脈

如果問 9850X3D 與 9800X3D 最大差異在哪，就是「時脈」，兩者都維持同樣的 8 核心 16 執行緒設計、120W TDP，也同樣主攻遊戲族群，但 9850X3D 把 Boost 加速時脈從 5.2GHz 一口氣推到 5.6GHz，直接多了 400MHz，如果玩的是吃單核效能的遊戲，這種體質加碼理論上能把幀數頂得更穩一些，至於快取部分，零售商有標 108MB，不過外媒普遍認為這是誤植，實際應該還是沿用 96MB L3 + 8MB L2 的設定

（圖片來源：AMD）

AMD Zen 5 X3D 產品線變得更細

隨著 9850X3D 的出現，AMD 在 Zen 5 X3D 的布局變得更加完整，下有主流的 9800X3D，中間放時脈更高的 9850X3D，上面還有 Ryzen 9 9950X3D 與傳聞中的 9950X3D2，看起來 AMD 是打算透過多段式產品線，把不同預算與需求的玩家全部顧到

（圖片來源：Unsplash）

該升級嗎？看需求與預算

如果手上已經有 Ryzen 7 9800X3D，其實 9850X3D 的升級幅度不算大，為了多 400MHz 而整組換掉可能會有點不划算，但如果正在準備組一台全新的遊戲主機，又不想花時間手動超頻調體質，那出廠就把時脈拉高的 9850X3D，確實是一顆不用思考太久的高體質選項

（圖片來源：Unsplash）

小結

總結一下，Ryzen 7 9850X3D 這次算是「還沒登場就先露臉」，定位介於 9800X3D 和更高階的 9950X3D 之間，主要亮點就是把時脈直接往上推，對遊戲幀數有追求的人應該會最有感，雖然整體升級幅度不算大，但體質看起來更穩、設定更輕鬆，就很像那種開箱即用、免調教也能跑得很漂亮的選手，至於值不值得升級還是得看手上的設備與預算，真正的表現也要等 CES 2026 亮相後才會完全揭曉

