在今年的CES 2026展前演講中，AMD執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 再次展現挑戰AI運算霸主的強烈企圖心。不同於過往僅聚焦於單一晶片效能，AMD這次從資料中心、邊緣運算到終端開發裝置，端出了一整套完整的AI解決方案。

AMD發表最小AI開發機Ryzen AI Halo、展示2nm製程MI455加速器與Zen 6架構EPYC處理器「Venice」

其中，最受開發者社群關注的，莫過於號稱「全球最小AI開發系統」的Ryzen AI Halo。而在資料中心佈局方面，則是以HELIOS AI機櫃，搭配採用2nm製程的Instinct MI455加速器，說明人類運算規模將從Zetta正式跨入Yotta (10的24次方) 級別，同時也展示以下一代設計打造的Zen 6架構EPYC處理器「Venice」。

Ryzen AI Halo：把2000億參數模型裝進口袋

針對開發者在本地端訓練與推論的需求，AMD推出了名為Ryzen AI Halo的小型開發機。

這款預計在今年第二季上市的裝置，搭載目前AMD算力最高階的Ryzen AI Max處理器，並且配備128GB的統一記憶體 (UMA)，使其具備驚人的本地端運算能力，可在完全不連網的情況下，流暢運行高達2000億參數 (200B) 的大型語言模型。

Ryzen AI 400與Max+系列同步登場

除了開發機，AMD在消費級PC領域也推出了Ryzen AI 400系列筆電處理器，最高搭載12個Zen 5架構CPU核心、16個RDNA 3.5顯示架構GPU核心，以及算力達60 TOPS 的XDNA 2 NPU，而首波應用產品最快在本週內即將發貨上市。

而針對高階創作者，新款Ryzen AI Max+處理器則提供更高規格：提供最高16個Zen 5架構核心、40個RDNA 3.5架構GPU核心，以及50 TOPS的NPU算力，AMD更宣稱此系列處理器在AI與內容創作效能上顯著優於最新款MacBook Pro，並且在運行開源GPT模型時的性價比更是NVIDIA DGX Spark的1.7倍。

資料中心：邁向Yotta級別規模的HELIOS機櫃平台與MI455加速器

在基礎設施方面，AMD提出邁向「Yatoscale」級別規模算力的願景，目標在五年內將運算能力提升100倍。而為此，AMD則是宣布推出了次世代機架級平台HELIOS。

AMD發表最小AI開發機Ryzen AI Halo、展示2nm製程MI455加速器與Zen 6架構EPYC處理器「Venice」

HELIOS採用與Meta合作開發的OCP標準雙倍寬設計，單一機架重量接近7000磅。其運算節點整合了以下核心技術：

• Instinct MI455 GPU：採用2nm及3nm製程，電晶體數量高達3200億個，配備432GB HBM4記憶體，效能比前代MI355提升10倍。

AMD發表最小AI開發機Ryzen AI Halo、展示2nm製程MI455加速器與Zen 6架構EPYC處理器「Venice」

• EPYC Venice CPU：採用2nm製程與Zen 6架構，擁有高達256個核心，並且讓記憶體與GPU的傳輸頻寬，被定義為「最佳AICPU」。

AMD發表最小AI開發機Ryzen AI Halo、展示2nm製程MI455加速器與Zen 6架構EPYC處理器「Venice」

• Pensando網路晶片：透過800G乙太網路與Ultra Accelerator Link協議，讓單一機架內的72顆GPU能協同運作，提供高達2.9 Exaflops的算力。

AMD發表最小AI開發機Ryzen AI Halo、展示2nm製程MI455加速器與Zen 6架構EPYC處理器「Venice」

此外，蘇姿丰更以「One more thing」預告，預計在2027年推出的MI500系列，將採用CDNA新架構與HBM4E記憶體，目標是在四年內實現AI效能有超過1000倍的增長量。

AMD發表最小AI開發機Ryzen AI Halo、展示2nm製程MI455加速器與Zen 6架構EPYC處理器「Venice」

軟體生態：ROCm是關鍵

硬體之外，AMD也深知軟體生態的重要性。蘇姿丰重申「從ROCm開始」的戰略，強調AMD是唯一能實現全軟體堆疊 (Full Stack) 開放的業者。

AMD發表最小AI開發機Ryzen AI Halo、展示2nm製程MI455加速器與Zen 6架構EPYC處理器「Venice」

目前ROCm 已獲得PyTorch、vLLM、Hugging Face等主流開源專案原生支援，而包含AI教母、World Labs執行長李飛飛等人也在此次發表會上現身背書，表示其Marble模型在MI325X上透過ROCm優化，僅用短短幾週內效能就提升了4倍。OpenAI共同創辦人Greg Brockman與白宮首席科技顧問Michael Kratsios也到場站台，顯示AMD在產官學界的影響力正大幅提升。

