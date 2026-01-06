鎖定工業自動化、數位座艙與機器人市場，AMD發表Zen 5架構下放的Ryzen AI嵌入式P100系列處理器

在CES2026正式開展前，以及AMD執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 發表主題演講前夕，AMD宣布擴大其嵌入式處理器產品陣容，推出全新的Ryzen AI嵌入式P100系列 (Ryzen AI Embedded P100 Series)，另外也將接續推出核心數量更高的X100系列。

▲AMD宣布擴大其嵌入式處理器產品陣容，推出全新的Ryzen AI嵌入式P100系列 (Ryzen AI Embedded P100 Series)，另外也將接續推出核心數量更高的X100系列

這款新品主打將最新的Zen 5架構與XDNA AI引擎帶入邊緣運算 (Edge Computing) 領域，強調在15W至50W的低功耗區間內，提供高達50 TOPS的NPU算力，目標瞄準工業HMI (人機介面)、車用數位座艙、醫療設備，以及AI機器人等應用市場。

廣告 廣告

▲主打將最新的Zen 5架構與XDNA AI引擎帶入邊緣運算 (Edge Computing) 領域

其中，Ryzen AI嵌入式P100系列區分對應沉浸體驗、最高提供6組運算核心版本，預計從即日起對外提供，另外則提供最高12組運算核心版本，主要針對工業自動化應用需求打造，將會在2026年上半年提供。

至於X100系列則鎖定搭載自動駕駛系統的實體AI (例如機器人、自駕車等)應用需求，提供最高16組運算核心設計，預計會在2026年下半年推出。

▲Ryzen AI嵌入式P100系列區分對應沉浸體驗、最高提供6組運算核心版本，X100系列則鎖定搭載自動駕駛系統的實體AI應用需求

Zen 5架構進駐邊緣、採BGA封裝

不同於插槽式 (Socket) 的設計，Ryzen AI嵌入式P100系列採用BGA (球柵陣列) 封裝，體積更小且適合嚴苛的震動環境。硬體規格方面，P100系列採用先進的台積電4nm製程技術，配置4至6個Zen 5架構核心。

▲P100系列採用「異質運算」架構

AMD強調，這款處理器採用了「異質運算」架構，也就是將CPU、GPU與NPU整合在單一晶片 (APU) 中：

• CPU (Zen 5)：負責控制邏輯與複雜運算，相比前代架構帶來顯著的IPC提升。

• GPU：提供沉浸式圖形處理，官方數據顯示渲染速度提升35%，支援4K至8K解析度顯示，適合高階醫療螢幕或車載娛樂系統。

• NPU：專為AI推論設計，提供30至50 TOPS算力，可處理語音識別、手勢控制或瑕疵檢測等任務，並且無需將資料傳回雲端。

▲P100系列導入Zen 5架構與RDNA 3.5顯示架構，以及XDNA 2架構設計，並且對應長達10年的使用週期

▲P100系列設計架構

針對「數位座艙」與「工業HMI」量身打造

在應用場景上，AMD特別點名了車用電子與工業自動化兩大領域。

對於汽車市場，P100系列 (如P132a型號)將支援車規級認證 (AEC-Q100)，能同時驅動駕駛儀表板與乘客娛樂螢幕，並且透過NPU實現車內的語音助理與駕駛監控系統。

而在工業領域，P100系列支援10GbE w/TSN (時效性網路)，確保機器手臂或自動化產線的指令能即時且準確地傳達。此外，針對嵌入式產品最在意的「長時間」使用需求，AMD承諾提供長達10年的產品生命週期支援，並且具備24x7全天候運作的可靠性。

▲P100系列將能對應多種嵌入式應用場景，尤其是車用電子與工業自動化

2026年Q2量產，軟體生態系全開源

軟體方面，為了降低開發門檻，AMD表示P100系列將支援Yocto、Ubuntu、Android Automotive，以及RTOS等多種作業系統，並且採用開源策略，讓開發者能沿用熟悉的TensorFlow或PyTorch框架進行AI模型佈署。

▲P100系列將支援Yocto、Ubuntu、Android Automotive，以及RTOS等多種作業系統，並且採用開源策略，讓開發者能沿用熟悉的TensorFlow或PyTorch框架進行AI模型佈署

根據AMD的規劃，Ryzen AI嵌入式P100系列的晶片樣品目前已經先提供部分客戶進行測試，預計將於2026年第二季進入大規模量產，相關的開發參考板 (Reference Board) 則會在下半年問世。

▲Ryzen AI嵌入式P100系列的晶片樣品目前已經先提供部分客戶進行測試，預計將於2026年第二季進入大規模量產，相關的開發參考板 (Reference Board) 則會在下半年問世

邊緣AI進入「真．實用」階段

過去嵌入式系統多半只求「夠用就好」，但隨著工業4.0需要即時瑕疵檢測、車載系統需要跑大模型語音助理，傳統的MCU或舊架構CPU已經捉襟見肘。AMD P100系列的策略很明確：用一顆晶片解決所有問題。

50 TOPS的NPU算力則是一個甜蜜點，它足以在地端運行參數適中的Llama或語音模型，又不需要掛載耗電的獨立顯卡。對於那些空間有限、散熱條件嚴苛 (如無風扇設計)的工業電腦或機器人來說，這種高效能APU將會是取代傳統x86舊平台或Arm解決方案的強力競爭者。

▲P100系列將提供至少6款型號設計

更多Mashdigi.com報導：

Qualcomm推出頂規機器人處理器Dragonwing IQ10，18核Oryon CPU與700 TOPS算力強攻實體AI市場

SwitchBot邁向「Smart Home 2.0」！發表通用型AI機器人「onero H1」，同步推出3D人臉辨識門鎖

SwitchBot加入AI錄音穿戴市場！推出MindClip隨身麥克風，能聽懂對話、「主動」建立提醒事項