在2025年金融分析師日 (Financial Analyst Day)上，AMD除了確認Zen 6與Zen 7處理器核心架構外，更進一步揭曉了針對資料中心與AI加速運算的最新GPU產品路線圖。

AMD資料中心GPU每年更新與NVIDIA抗衡：Instinct MI400系列2026年登場、MI500預計2027年接棒

同時，AMD也確認將加速產品迭代節奏，預計在2026年推出Instinct MI400系列GPU，並且於2027年推出Instinct MI500系列，以此打破NVIDIA在AI運算細分市場的獨大局面，更藉由每年更新形式與NVIDIA產品抗衡。

Instinct MI400系列：CDNA 5架構與HBM4加持

根據AMD公布資訊，預計2026年問世的Instinct MI400系列，將基於全新的CDNA 5顯示架構打造。重點升級在於記憶體與傳輸介面，將搭載HBM4高頻寬記憶體大幅增加容量與頻寬，並且透過擴展的AI格式實現更高的吞吐量。

廣告 廣告

規格方面，新產品將配備高達432GB的HBM4記憶體，顯示存取頻寬可達19.6TB/s，每組GPU的橫向陣列頻寬則可達300GB/s。官方數據顯示，MI400系列將提供40PF (FP4)與20PF (FP8)規格的運算效能，而新架構也將支援基於標準的機架級網路技術，包含UALoE、UAL與UEC。

細分兩款型號：MI455X與MI430X，改採CoWoS-L封裝

在產品細分上，MI400系列將區分為Instinct MI455X與Instinct MI430X兩款產品 ：

• Instinct MI455X：鎖定規模化的AI訓練與推論工作負載。

• Instinct MI430X：針對高效能運算 (HPC) 與主權AI (Sovereign AI) 需求設計，具備基於硬體的FP64運算功能，並且支援CPU+GPU的混合運算模式 。

製程技術方面，AMD也確認MI400系列除了採用HBM4，封裝技術也將從現有的CoWoS-S，轉向更先進的CoWoS-L技術，以實現更高的晶片整合度。

廣告 廣告

AMD資料中心GPU每年更新與NVIDIA抗衡：Instinct MI400系列2026年登場、MI500預計2027年接棒

MI500定檔2027年推出，確立年度更新節奏

展望更遠的未來，AMD預告將在2027年推出下一代的Instinct MI500系列，預計將帶來新一代的運算、記憶體與互連功能。

AMD重申，為了在AI戰略發展上取得優勢，將逐步轉向「年度發布新品」的節奏，加速資料中心與AI產品線的更新速度。此策略類似於NVIDIA目前採取的「標準」與「Ultra」版交替更新模式，顯然是為了在快速變化的AI軍備競賽中，縮短與競爭對手的差距。

更多Mashdigi.com報導：

Grab斥資6000萬美元投資德國Vay，未來或加碼3.5億、著眼「遠端駕駛」租車模式與AI數據

三星Galaxy Watch「睡眠呼吸中止」偵測功能獲准在台開放使用

OneXPlayer OneXFly Apex頂級遊戲掌機，採Ryzen AI Max+ 395處理器、85Wh外接電池與可選液冷