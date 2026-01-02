aMEI台東跨年直接封神！網敲碗重播 主辦方：受限版權僅當下能看

持修（右起）、桑布伊、A-Lin、阿妹、戴愛玲、Saya、葛仲珊、琟娜VERNA齊聚台東跨年。台東縣政府提供



台東跨年晚會由aMEI張惠妹親自擔任總導演，並號召A-Lin、玖壹壹、戴愛玲、桑布伊、葛仲珊等眾星熱力開唱，精彩演出直接被網友封神，大讚是歷年最頂的跨年演唱，瘋狂敲碗主辦單位能保留直播讓大家回味。對此，「台東跨年晚會」粉專回應，受限於版權的因素，僅有直播當下能夠觀看。

「東！帶我走」2026年台東跨年晚會由張惠妹擔任總導演，邀請10組與台東淵源深厚的歌手「回家鄉陪跨年」，卡司陣容包括Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等人，晚會全程未設主持人，由歌手們自然串場，笑點不斷，宛如一場戶外大型KTV，不僅湧入超過10萬人潮，線上觀看人數最高衝破26萬人次，堪稱全台最嗨跨年之一。

這場精彩跨年演出成為社群熱議話題，眾多經典片段讓人回味無窮，不少民眾錯過直播，紛紛到「台東跨年晚會」粉專留言敲碗希望能重播，對此，粉專小編也留言回應：「您好：受限於版權因素，僅供直播當下觀賞，謝謝。」讓不少網友大感失望。

