aMEI曝90歲張媽媽身體好轉 讓她靈感泉湧推出兩首歌

張惠妹（aMEI）今（31日）無預警推出全新單曲〈我的存在就是愛你〉，而分身阿密特也不讓aMEI專美於前，同步發行新單曲〈你的存在就是愛我〉，在2025年最後一天一次送上雙重新歌，讓歌迷驚喜直呼：「年底直接被妹神包辦。」

近兩三年忙於巡演的aMEI，曾在一次偶然間聽到新歌的旋律，直到最近張媽媽突發性失憶，雖然總是一如既往的笑笑地看著大家，卻忘記了家人的名字，讓阿妹百感交集。對高齡90歲的媽媽，aMEI說：「媽媽年紀大了，與其說難過、百感交集，不如說是害怕失去的恐懼。」所幸，經過一段時間治療，張媽媽身體好轉、記憶也逐漸恢復，讓她有了更深層的感觸，也讓當初烙印在心裡的那段旋律，再次被喚醒，起心動念完成這首歌。

令人驚訝的是，從著手到完成，這首歌前後僅花了20天，aMEI笑說：「自己只要一啟動，就停不下來！」始料未及的是，在製作過程中，竟衍生出阿密特版本，團隊以同一段旋律，量身打造兩套不同歌詞與編曲，成就兩首完全不同的作品，一首是aMEI，一首則屬於阿密特。

對於兩首歌，她形容：「aMEI很溫柔，阿密特則是堅定的語氣。」錄完aMEI版後，僅隔兩天就進行阿密特配唱，她笑說：「我的眼神都不一樣了！」甚至被團隊形容像是啟動了「黑魔法」，瞬間切換狀態。

兩首歌同旋律、不同歌名、不同唱腔，卻又彼此呼應，她說：「就像大家常說的，我的歌一開始聽淡淡的，但後座力很強，時間拉得越長，就會跑出更多細節、更多強烈的感受。」這次的雙版本，也希望能帶給大家同樣深刻的情緒共鳴。

有趣的是，製作過程中原本只有溫柔的aMEI版本，但兩位製作人又提出不同想法，讓張惠妹也很驚喜，最終決定再做一個很不一樣的版本交由阿密特詮釋。

由於aMEI〈我的存在就是愛你〉前期準備充足，錄音時進展相當順利；但僅隔兩天就錄阿密特版，因情緒仍未完全抽離，轉換過程一度卡關。她乾脆把錄音室的燈全關，只留一盞小燈，慢慢磨唱腔、語氣與口吻，直到團隊重新開燈，才驚覺「眼神真的變了」，阿密特〈你的存在就是愛我〉才正式誕生。

談到歌詞中「我為了你而活」這一句，張惠妹認為那是一種既強烈又深刻的感受，希望大家能去感受愛、相信愛，不管是誰為了誰而活，都是一股非常強大的力量。而阿密特睽違15年突襲推出新歌，是否意味著這個分身即將正式回歸？對此，張惠妹神祕笑說：「好像時候到了厚，值得期待喔！」一句話，也讓歌迷對接下來的動向熱議不已。

