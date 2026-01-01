aMEI自掏腰包唱好唱滿被讚跨年晚會天花板

台東跨年晚會「東！帶我走」卡司堅強，由天后aMEI張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100％等人氣歌手領銜，狂吸粉絲目光。現場不僅湧入超過10萬人次，網路直播也一度飆破28萬人同時收看，成為跨年討論度最高的演唱會。據悉，本次aMEI也自掏腰包，只求大家玩得開心。

網友起底發現，這場演唱會的總導演原來正是aMEI本人，演唱會從歌手邀請到曲目編排，全都是她精心安排。跨年演唱會主打「音樂實驗場」其中「范曉萱×持修」、「葛西瓦×玖壹壹」全都是aMEI精心挑選的「神仙組合」。

aMEI本人也誠意滿滿，個人唱足1個半小時，跨年煙火更是8000發齊放，一路嗨到凌晨1點半，被譽為「跨年晚會天花板」。據悉，本次製作預算為新台幣3500萬元，大手筆的製作規格遠遠超出標案預算，但aMEI不介意，「希望大家跨年玩得開心就好！」至於自掏腰包的具體金額則低調不願多談。

玖壹壹春風也在網上爆料，aMEI從彩排就親自關心大家狀況，讓每個人都吃好住好，酒水更是無限供應。他笑說：「那些姐姐們喝到凌晨4點，今日才能呈現這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐！」禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。