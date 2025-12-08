America 250主題花燈元宵節亮相 谷立言啟動美國建國250年在台系列活動

外交部長林佳龍（左）、美國在台協會處長谷立言（中）、與國務院東亞及太平洋事務局新聞與公共外交主任 Ragini Gupta（右）於2025.12.08舉杯慶祝IVLP計畫85週年，並預祝美國250年國慶。郭宏章攝



美國在台協會今天（12/08）在台北舉行「美國全球領袖人才參訪計畫(IVLP)85週年慶祝茶會」，AIT處長谷立言以自己從2002年起見證參與這項交流旗艦計畫，進一步深化台美關係的緊密連結，其中也包括在2004年推薦時任立委的賴清德總統參加IVLP計畫。谷立言並且宣布美國建國250週年的系列活動正式啟動，以8個月的系列活動，包括互動的城市展覽館，帶動全台各地的活動，包括在「台北燈節的亮相的巨大「America 250主題燈」，邀請台灣朋友回顧歷史，也共創未來。

「美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）85週年慶祝茶會」，今天下午在台北「國家戲劇院」舉行，AIT高雄分處分處長張子霖主持，活動除了主角AIT處長谷立言（Raymond Greene）之外，美國國務院東亞及太平洋事務局新聞與公共外交主任芮吉尼・古普塔（Ragini Gupta）也特地出席，顯示出對IVLP計劃的重視。而在台灣方面，外交部長林佳龍、高雄市長陳其邁、故宮博物院院長蕭宗煌、台中市副市長鄭照新等人也與會。身為2004年IVLP「學友」的總統賴清德則以錄影的方式，向肯定IVLP長年培育全球領袖、促進國際交流的重要貢獻，並藉此機會向美國政府跨黨派對台灣的支持表達感謝。

谷立言致詞時表示，這數十年來，IVLP已經成為一個強而有力的平台，為我們展示美國的創新活力，並與世界各地的領袖共築歷久不衰的夥伴關係。

AIT處長谷立言2025.12.08於 「美國全球領袖人才參訪計畫(IVLP)85週年慶祝茶會」致詞，並宣布美國建國250週年系列活動啟動。郭宏章攝

谷立言也指出自己和IVLP的淵源可以追溯到2002年。「我第一次派駐台灣的時候，站在那裡，我就親眼見證了，IVLP如何強化美台關係。我也有幸推薦許多傑出的人才參加IVLP計畫，而他們日後的成就，也清楚證明了這項計畫的深遠影響。」谷立言說。

顧立言表示：「2018年我以AIT副處長身分回到台灣，無論是那時候，還是現在身為處長，我都持續看見許多台灣的IVLP學友在各自的領域，推動進一步深化美台之間的緊密連結。」

谷立言表示，放眼全球，IVLP已經串連起190個國家，總共23萬名領袖，其中也包括了1300位台灣學友，這些連結不僅打造出專業人才網路、促進合作，也進一步強化了美台之間長久以來的友誼。

美國在台協會（AIT）2025.12.08於台北正式啟動「美國250」（America 250）系列活動，即日起到2026年7月4日美國國慶日，在台灣各地將舉行各項活動慶祝美國建國250週年。AIT提供

谷立言也表示：「今天我們一同慶祝IVLP這些年來豐富的成就之際，我也很高興宣布美國全國性的紀念活動『美國250年』（America 250）正式啟動，從現在到明年7月4日這8個月，AIT會透過一系列活動，一同歡慶美國獨立250週年。活動內容包括一個互動的城市展覽館，一系列在台灣各地登場的活動，以及將在台北燈節的亮相的巨大「America 250主題燈」，不僅僅是一個里程碑，更是美國的盛情邀請，邀請大家一起來回顧我們的歷史，希望能帶來省思與啟發，以創新和合作，創造下一個時代。在今年IVLP 85週年的此刻，我們不只是回顧這個計畫的歷史，也要向他持續締造的夥伴關係致敬。

谷立言強調，在場的台灣的IVLP學友們，正是這項美好傳承的最佳例證，「是你們將對話與行動，將共同經驗化為美台人民之間歷史不衰的夥伴關係，感謝各位今天的蒞臨，也感謝各位的領導、參與，以及持續深化美台關係所付出的努力，使得IVLP計劃可以生生不息的傳承下去，謝謝大家。」

遠從美國華府來到台北與會的美國國務院東亞及太平洋事務局新聞與公共外交主任」（U.S. Department of State Bureau of East Asian and Pacific Affairs’ Director of Press and Public Diplomacy）芮吉尼・古普塔（Ragini Gupta）致詞時指出，非常榮幸能來到台灣，一同慶祝IVLP創立85週年，也為美國建國250週年紀念活動揭開序幕，能夠與一個深知「人民之間交流力量」的社群，共同見證這兩項重要里程碑，別具意義。

芮吉尼・古普塔也指出，IVLP之所以成為國務院的旗艦交換計畫，是有其理由的。85年來，它匯集來自世界各地的新興領袖，建立信任、並打造超越國界的合作關係。IVLP的核心理念既簡單又深刻：真實的人際連結。這些關係構成了韌性民主與共享價值的基礎。

芮吉尼・古普塔表示，在自己先後派駐義大利、約旦、墨西哥及印度期間，我親身見證了這些連結的力量。IVLP學友返國後，不僅受到所學內容的啟發，更受到他們遇見的人所感動—那些敞開家門、分享故事、並建立長久友誼的美國人。這些經驗激發新的理念與合作，並在計劃結束後持續發酵。

美國國務院東亞及太平洋事務局新聞與公共外交主任芮吉尼・古普塔（Ragini Gupta）出席AIT在台北舉辦的「美國全球領袖人才參訪計畫(IVLP)85週年慶祝茶會」致詞。郭宏章攝

芮吉尼・古普塔說，台灣是IVLP全球故事中不可或缺的一部分。來自台灣的領袖們返國後，更加投入推動台美在衛生、教育、科技與民主治理等領域的合作；同時，美國人也透過交流，更深入認識台灣的活力與韌性。這些人與人的連結讓我們的政策合作更強韌，也讓我們共同的未來更加光明。

芮吉尼・古普塔強調，「在紀念美國建國250週年之際，我們回顧美國的歷程，以及我們在全球的長久夥伴關係；但是我們也著眼未來。台美關係之所以蓬勃，是因為雙方人民彼此信任、相互學習。今天與會的IVLP學友正體現了這種精神—你們跨越文化與世界，搭建橋樑，形塑未來的幾十年。」

