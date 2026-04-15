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AMH凍卵之父徐明義專欄／做試管不是有卵就好！徐明義教授揭密：取卵多卻沒胚胎？挑對「實驗室」才是懷孕關鍵
許多女性在求子路上最崩潰的時刻，不是打排卵針的痛，而是滿懷希望取了卵，醫師卻遺憾地告訴妳：「這次取卵數量很多，但最後形成的胚胎沒幾個。」
為什麼明明努力打針、取卵，成果卻不如預期？華育生殖醫學婦產科診所院長、被譽為「AMH凍卵之父」的徐明義醫師溫柔提醒：「醫師負責播種，實驗室則是提供養分的土壤。想要提高成功率，實驗室的等級與科技，才是守護胚胎長大的幕後英雄。」
換句話說——卵子只是起點，實驗室更是關鍵。
給胚胎一個「不想退房」的家：比妳更在乎穩定感
妳知道嗎？卵子是非常敏感的細胞，對環境穩定度的要求近乎挑剔。只要溫度、光線或空氣出現細微波動，脆弱的卵子就可能會感受到壓力而停止發育。
晶圓體等級的極致控管： 華育打造高品質無塵無菌實驗室，將溫度精準控制在最接近母體的 37°C。
低光害、低干擾高規格無塵系統： 這裡屏蔽了刺眼光線與有機廢氣干擾，把實驗室營造得像「子宮」般溫馨，讓卵子在最安心的狀態下，安穩地發育成健康的胚胎。
防錯不是加分，是基本要求：RI-Witness 全程守護
對準爸媽而言，「安全感」與「成功率」同樣重要。華育領先導入歐盟認證的 RI-Witness 晶片防錯系統，杜絕所有人為疏失。
這就像為每一份希望繫上了「專屬數位身分證」：從取卵、受精到植入，全程透過電子感應監控。只要檢體資料不匹配，系統會立即發出警報並鎖定流程。這種高科技的嚴謹，是華育對每一個求子家庭最深刻的承諾。
AI縮時攝影：讓好胚胎可以被看見
過去觀察胚胎，需要反覆將胚胎取出培養箱，這難免會造成環境變動。華育導入 AI 縮時攝影技術，改寫了這場生命的競速：
全天候監控： 胚胎在穩定、密閉的環境成長，AI 則像 24 小時守護的保母，即時紀錄細胞分裂的黃金瞬間。
數據挑選最優胚胎： 透過大數據篩選出最具潛力的胚胎。國際優秀標準的囊胚率平均約為40%，而華育在頂尖設備專業人士支持下，成功推升至57%。
全球卵銀數據管理：打造零錯誤的生命保險庫
高品質實驗室不只硬體強，更在於對風險管理的「零容忍」。華育引進全球卵銀管理體系，將所有數據透明化與雲端化。
智能監控： 24 小時遠端監控水、電、氣體，微小誤差即刻警示。
國際冷鏈接軌： 您的生命結晶不只是存放在診所，更是信託給一個具備國際運送能力與第三方認證的「專業生命保險庫」。即便多年後 AMH 指數下滑，那份保留下來的希望依然充滿活力。
專業建議：妳的 AMH 數據達標了嗎？
AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）代表卵子的庫存量。徐明義醫師建議，以下女性應定期追蹤數據，與其盲目焦慮，不如透過數據建立備孕基準：
25 歲後女性： 了解自身卵巢衰退速度，從容規劃生育或凍卵。
有家族史者： 卵巢早衰具遺傳性，數據追蹤比自我感覺更可靠。
曾接受卵巢手術者： 如巧克力囊腫手術，需評估對卵巢功能的潛在影響。
💡 推薦工具： 建議下載 AMHer 生育力管理 APP，記錄妳的 AMH 變化。
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徐醫師的好孕筆記：硬體實力，是妳對抗不孕最厚實的底氣
凍卵或試管療程不只是將細胞「冰起來」而已，實驗室的硬體基礎建設，直接決定了這份希望的「有效期限」。
挑選診所的3大重點：
環境：是否具備高規格無塵與恆溫控制
科技：是否導入 RI-Witness 防錯系統
數據：囊胚率是否穩定且具高效率
真正拉開差距的，是「看不見的地方」
試管療程，不只是「取卵」這一步，真正決定成果的，是那段在實驗室中、看不見的培養過程。
給胚胎一個安全穩定的環境，就可以縮短妳與孩子之間的距離。
同時也提醒，目前政府已提供試管嬰兒補助，相關醫療支出亦可用於評估節稅規劃，建議妥善保存收據，為未來做好準備。
想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估
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AMH凍卵之父徐明義專欄／我的卵子住得安全嗎？試管嬰兒要成功，實驗室這「2個關鍵」守住妳的珍貴資產！
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