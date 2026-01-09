AMH凍卵之父徐明義專欄／卵少等於沒希望？30+職場女性的低AMH生育策略全解析
作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長
被譽為台灣「AMH 之父」，師承美國「試管嬰兒之父」Howard Jones 教授，長年研究多囊性卵巢症候群（PCOS）、卵巢功能與生育力評估，並發表多篇 AMH 與 PCOS 相關研究，刊登於美國生育醫學會（ASRM）期刊。
不同年齡階段，女性面對生育的真實差異
30多歲：不是不想生，而是還沒輪到它
許多女性在30多歲時，把心力全放在工作與生活上，不是不想生，而是覺得「現在還不是時候」。
直到某一次健檢或生育評估，AMH 這個數字出現在報告上。那一刻，多數人的第一反應，不是去理解數值，而是先被嚇到。
因為心裡很清楚，30 歲想衝刺事業，35 歲之後面對的卻可能是想生，卻開始擔心還能不能生。
AMH低代表的是卵子數量，而不是卵子品質
AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）在生殖醫學上的意義，是用來評估卵巢內「卵子庫存量」的多寡，而不是卵子的品質。
換句話說，AMH 反映的是「卵子數量」，而真正關鍵卵子品質的關鍵因素，仍然是年齡。
臨床上常見的情況是：30多歲、AMH偏低的女性，卵子品質往往仍然優於年齡較大、但AMH位於正常範圍的女性。
因此，AMH 低並不等於卵子不好，更不等於沒有懷孕的可能。
需要注意的是，AMH 也並非越高越好。
若數值明顯高於同年齡平均，可能與多囊卵巢體質相關，仍需進一步評估與調整。
35–45歲是職涯高峰，也是生育關鍵期
在現代社會中，女性的職涯黃金期，往往正好落在生育能力開始下降的階段。
相較於男性一生持續製造精子，女性的卵子數量自出生起便隨時間消耗，時間本身成為無法逆轉的生理條件。這不是個人選擇的問題，而是現實。
理解這一點，並不是為了製造焦慮，而是希望在仍有選擇空間的時候，能以理性的方式，為未來生育預留可能性。
低 AMH 女性，更需要的是策略而不是運氣
對於AMH偏低的女性而言，真正重要的不是急著追求一次成功，而是如何讓有限的卵子，發揮最大的價值。
試管嬰兒的意義，在於能夠精準掌握每一顆卵子的受精與發育狀況，避免在反覆嘗試自然懷孕的過程中，耗費時間與機會。
對許多卵子數量有限的女性來說，試管嬰兒並不只是最後手段，而是一種更有效率的生育策略。
分段治療與凍卵，生育規劃不必犧牲人生其他需求
生育規劃，並不一定適合用「一次完成」的方式來看待。
對仍在職場打拼、生活節奏緊湊的女性而言，分段進行療程、逐步累積卵子或胚胎，往往更符合現實狀況，也能降低身心壓力。
若目前尚未準備懷孕，但AMH已顯示卵子庫存量下降時，凍卵及凍胚的意義，在於把卵子與胚胎的年齡，先停留在現在，避免未來因時間流逝而失去選擇空間。
對許多女性而言，最成功的凍卵，是這輩子都沒有用到它。
這些選擇，並不是要妳現在生孩子，而是讓妳在還有彈性的時候，先看懂自己的身體，為未來保留餘裕。
AMH 要多久測一次？不同年齡有不同答案
25歲之後：至少測一次
了解目前卵子庫存量的水平
若AMH值位於同年齡的平均範圍：每2年追蹤一次即可
若有以下情況之一，建議每年追蹤：
AMH 偏低
卵巢早衰家族史
子宮內膜異位症／巧克力囊腫
多囊卵巢體質（AMH 明顯高於同年齡平均）
卵巢手術史
正在備孕、凍卵或凍胚
年齡大於 35 歲
把選擇權留在自己手上
如果妳現在還沒準備好，也請對自己多一點寬容。生育不是一個非黑即白的決定，而是一連串需要被理解、被規劃的選擇。
AMH 的存在，並不是要女性現在就生孩子，而是提醒我們：如果未來想要，就該在還有彈性的時候，先看懂自己的身體。當資訊足夠、評估完整，選擇權就不會被時間單方面帶走，而是始終掌握在自己手中。
如果妳已經來到35歲，請不要把這篇文章當成遺憾清單。生育的路徑從來不只一條，而醫療存在的意義，是在妳願意的時候，陪妳找到最適合自己的那一條。
為什麼生育力評估需要回到專業醫療管理？以華育為例，解析完整、可追溯的生育醫療系統
華育把所有流程整合成一套，能追蹤、能驗證、能預警的生育醫療系統。
LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡、荷爾蒙、取卵反應、受精與胚胎發育等生殖流程中的關鍵資訊整合在同一套系統，讓醫師能從完整、連續的資料中判讀卵巢與胚胎的整體走向。
RI Witness™ 晶片監測：華育在建立實驗室流程時，就將 RI Witness 納入核心系統之一，以晶片方式確認每一步操作、每一顆卵子的身分，讓凍卵與試管過程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。
全球卵銀（Global Egg Bank）：核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到安心。
在整體流程設計上，華育所導入的高科技系統並非外在裝飾，而是為了讓每一項與生育相關的資料加上卵的特質都能 被完整記錄、確實比對、清楚追蹤，提升流程管理的安全性與透明度。透過這些可被驗證的資訊，醫師得以更準確地了解妳的卵巢狀態，並依據檢查與臨床評估，提供後續適合的醫療建議。
生育力管理 AMH APP（AMHer）：在臨床之外，對於希望更能理解自身 AMH 變化與生育狀態的女性，也可透過 AMHer 作為輔助工具。AMHer 的角色並非取代醫師的專業判斷，而是協助女性紀錄、整理並理解 AMH 與年齡、體質之間的關係，讓後續與醫師討論時，能更聚焦在真正重要的生育策略。
113 年起：華育通過財政部核可，可申報節稅的生育檢查與治療項目，全台僅兩家自費試管診所取得資格
自113年起，AMH、生育力評估、凍卵、凍胚與試管嬰兒等合規項目之收據，皆可依法列入醫療支出扣除， 讓女性在生育規劃中同時兼顧健康、時間與財務。
想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估
延伸閱讀
AMH凍卵之父徐明義專欄／外表年輕，不代表卵巢願意等妳！AMH揭開女性真正的生育年齡
其他人也在看
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 11
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 21
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 小時前 ・ 2
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 10
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 61
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 94
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 27
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 2
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 48
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 442
新竹棒球場現狀曝光！堆著鋼筋、廢棄物 改善工程266日曆天、未來以職棒為主已有球團接洽
荒廢已久的新竹市立棒球場的現狀曝光！新竹市8日公開照片，照片中清楚可見鋼筋、垃圾或營建廢棄物，改善工程涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。新竹市教育處表示，未來將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。TSNA ・ 3 小時前 ・ 58