AMH凍卵之父徐明義專欄／卵少等於沒希望？30+職場女性的低AMH生育策略全解析

作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長

被譽為台灣「AMH 之父」，師承美國「試管嬰兒之父」Howard Jones 教授，長年研究多囊性卵巢症候群（PCOS）、卵巢功能與生育力評估，並發表多篇 AMH 與 PCOS 相關研究，刊登於美國生育醫學會（ASRM）期刊。

不同年齡階段，女性面對生育的真實差異

30多歲：不是不想生，而是還沒輪到它

許多女性在30多歲時，把心力全放在工作與生活上，不是不想生，而是覺得「現在還不是時候」。

直到某一次健檢或生育評估，AMH 這個數字出現在報告上。那一刻，多數人的第一反應，不是去理解數值，而是先被嚇到。

因為心裡很清楚，30 歲想衝刺事業，35 歲之後面對的卻可能是想生，卻開始擔心還能不能生。

AMH低代表的是卵子數量，而不是卵子品質

AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）在生殖醫學上的意義，是用來評估卵巢內「卵子庫存量」的多寡，而不是卵子的品質。

換句話說，AMH 反映的是「卵子數量」，而真正關鍵卵子品質的關鍵因素，仍然是年齡。

臨床上常見的情況是：30多歲、AMH偏低的女性，卵子品質往往仍然優於年齡較大、但AMH位於正常範圍的女性。

因此，AMH 低並不等於卵子不好，更不等於沒有懷孕的可能。

需要注意的是，AMH 也並非越高越好。

若數值明顯高於同年齡平均，可能與多囊卵巢體質相關，仍需進一步評估與調整。

35–45歲是職涯高峰，也是生育關鍵期

在現代社會中，女性的職涯黃金期，往往正好落在生育能力開始下降的階段。

相較於男性一生持續製造精子，女性的卵子數量自出生起便隨時間消耗，時間本身成為無法逆轉的生理條件。這不是個人選擇的問題，而是現實。

理解這一點，並不是為了製造焦慮，而是希望在仍有選擇空間的時候，能以理性的方式，為未來生育預留可能性。

低 AMH 女性，更需要的是策略而不是運氣

對於AMH偏低的女性而言，真正重要的不是急著追求一次成功，而是如何讓有限的卵子，發揮最大的價值。

試管嬰兒的意義，在於能夠精準掌握每一顆卵子的受精與發育狀況，避免在反覆嘗試自然懷孕的過程中，耗費時間與機會。

對許多卵子數量有限的女性來說，試管嬰兒並不只是最後手段，而是一種更有效率的生育策略。

分段治療與凍卵，生育規劃不必犧牲人生其他需求

生育規劃，並不一定適合用「一次完成」的方式來看待。

對仍在職場打拼、生活節奏緊湊的女性而言，分段進行療程、逐步累積卵子或胚胎，往往更符合現實狀況，也能降低身心壓力。

若目前尚未準備懷孕，但AMH已顯示卵子庫存量下降時，凍卵及凍胚的意義，在於把卵子與胚胎的年齡，先停留在現在，避免未來因時間流逝而失去選擇空間。

對許多女性而言，最成功的凍卵，是這輩子都沒有用到它。

這些選擇，並不是要妳現在生孩子，而是讓妳在還有彈性的時候，先看懂自己的身體，為未來保留餘裕。

AMH 要多久測一次？不同年齡有不同答案

25歲之後：至少測一次

了解目前卵子庫存量的水平

若AMH值位於同年齡的平均範圍：每2年追蹤一次即可

若有以下情況之一，建議每年追蹤：

AMH 偏低

卵巢早衰家族史

子宮內膜異位症／巧克力囊腫

多囊卵巢體質（AMH 明顯高於同年齡平均）

卵巢手術史

正在備孕、凍卵或凍胚

年齡大於 35 歲

把選擇權留在自己手上

如果妳現在還沒準備好，也請對自己多一點寬容。生育不是一個非黑即白的決定，而是一連串需要被理解、被規劃的選擇。

AMH 的存在，並不是要女性現在就生孩子，而是提醒我們：如果未來想要，就該在還有彈性的時候，先看懂自己的身體。當資訊足夠、評估完整，選擇權就不會被時間單方面帶走，而是始終掌握在自己手中。

如果妳已經來到35歲，請不要把這篇文章當成遺憾清單。生育的路徑從來不只一條，而醫療存在的意義，是在妳願意的時候，陪妳找到最適合自己的那一條。

為什麼生育力評估需要回到專業醫療管理？以華育為例，解析完整、可追溯的生育醫療系統

華育把所有流程整合成一套，能追蹤、能驗證、能預警的生育醫療系統。

LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡、荷爾蒙、取卵反應、受精與胚胎發育等生殖流程中的關鍵資訊整合在同一套系統，讓醫師能從完整、連續的資料中判讀卵巢與胚胎的整體走向。

RI Witness™ 晶片監測：華育在建立實驗室流程時，就將 RI Witness 納入核心系統之一，以晶片方式確認每一步操作、每一顆卵子的身分，讓凍卵與試管過程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。

全球卵銀（Global Egg Bank）：核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到安心。

在整體流程設計上，華育所導入的高科技系統並非外在裝飾，而是為了讓每一項與生育相關的資料加上卵的特質都能 被完整記錄、確實比對、清楚追蹤，提升流程管理的安全性與透明度。透過這些可被驗證的資訊，醫師得以更準確地了解妳的卵巢狀態，並依據檢查與臨床評估，提供後續適合的醫療建議。

生育力管理 AMH APP（AMHer）：在臨床之外，對於希望更能理解自身 AMH 變化與生育狀態的女性，也可透過 AMHer 作為輔助工具。AMHer 的角色並非取代醫師的專業判斷，而是協助女性紀錄、整理並理解 AMH 與年齡、體質之間的關係，讓後續與醫師討論時，能更聚焦在真正重要的生育策略。

113 年起：華育通過財政部核可，可申報節稅的生育檢查與治療項目，全台僅兩家自費試管診所取得資格

自113年起，AMH、生育力評估、凍卵、凍胚與試管嬰兒等合規項目之收據，皆可依法列入醫療支出扣除， 讓女性在生育規劃中同時兼顧健康、時間與財務。

想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估

