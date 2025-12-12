AMH凍卵之父徐明義專欄／外表年輕，不代表卵巢願意等妳！AMH揭開女性真正的生育年齡

作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長

被譽為台灣 AMH 之父，師承美國「試管嬰兒之父」Dr. Howard Jones

29 歲、月經也規律的她，卻從 AMH 報告看見卵巢真正的年齡

她第一次坐在我的診間，是陪朋友開始凍卵療程。

她今年 29 歲，月經規律、身體也沒有任何不舒服。

朋友建議她一起驗 AMH，她笑著說：「應該沒什麼問題吧？」

但報告讓她愣住了。

AMH：0.6 ng/mL——相當於40 多歲區間的卵巢年齡。

廣告 廣告

AMH 趨近於零時，通常代表卵巢內卵子庫存量已非常低，也接近停經階段。

在後續門診，她問我：「醫師，我怎麼會這麼低？我明明都很正常……？」

我告訴她： 「卵巢老化沒有症狀。外表年輕，不代表卵巢願意等我們。」

其實只要 25 歲以上、從沒驗過 AMH，我都會建議可以驗一次。

AMH 看的不是正常或異常，而是妳和同年齡相比「落在哪裡」；沒有檢查，就不知道自己是在平均、偏低（早衰傾向），還是偏高（多囊體質）。

AMH 檢測不是為了讓妳緊張，而是讓妳更了解自己的卵巢；

知道自己的位置，比不知道更有力量。

AMH 是什麼？為什麼它能揭開妳的生育年齡？

AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）反映卵巢內的小卵泡數量，是卵子庫存量的關鍵指標。

- 不受月經週期影響，任何一天可檢測

- 可預測卵巢年齡下降速度

- 是卵巢早衰(POI)、多囊（PCOS）重要線索

- 是凍卵、試管嬰兒的重要決策參考

卵子品質靠年齡，卵子數量靠 AMH

卵子品質看年齡，卵子數量看 AMH。

所以「幾歲凍卵，就決定妳大概需要凍幾顆」。

一般來說，

35 歲以前凍卵，大約凍 15 顆左右，就有不錯的未來懷孕機會；

35 歲以後，可能需要 20 顆以上，才能換到相近的成功率；

40 歲以後，要達到差不多的懷孕機會，通常需要更多的卵子。

為什麼華育的判讀更精準？因為我們有完整、可追溯的生育醫療系統

華育把所有流程整合成一套，能追蹤、能驗證、能預警的生育醫療系統。

LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡、荷爾蒙、取卵反應、受精與胚胎發育等生殖流程中的關鍵資訊整合在同一套系統，讓醫師能從完整、連續的資料中判讀卵巢與胚胎的整體走向。

RI Witness™ 晶片監測：華育在建立實驗室流程時，就將 RI Witness 納入核心系統之一，以晶片方式確認每一步操作、每一顆卵子的身分，讓凍卵與試管過程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。

全球卵銀（Global Egg Bank）：核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到安心。

在整體流程設計上，華育所導入的高科技系統並非外在裝飾，而是為了讓每一項與生育相關的資料都能 被完整記錄、確實比對、清楚追蹤，提升流程管理的安全性與透明度。透過這些可被驗證的資訊，醫師得以更準確地了解妳的卵巢狀態，並依據檢查與臨床評估，提供後續適合的醫療建議。

AMH 要多久測一次？不同年齡有不同答案

25 歲後：至少測一次（了解目前卵子庫存量的水平）

若數值位於同年齡的平均水平：每兩年追蹤一次

若有以下情況：建議每年追蹤

AMH 偏低

卵巢早衰家族史

子宮內膜異位症／巧克力囊腫

多囊卵巢體質（AMH 明顯高於同年齡平均）

卵巢手術史

正在備孕、凍卵或凍胚

年齡大於 35 歲

AMH 可能隨生理狀態微幅波動，必要時可在不同時間測 2–3 次。

並建議搭配 AFC（卵泡數）與超音波，評估更完整。

113 年起：華育通過財政部核可，可申報節稅的生育檢查與治療項目，全台僅兩家自費試管診所取得資格

自 113 年起，AMH、生育力評估、凍卵、凍胚與試管嬰兒等合規項目之收據，皆可依法列入醫療支出扣除， 讓女性在生育規劃中同時兼顧健康、時間與財務。

妳還來得及，只要願意先知道。

AMH 不是壓力，而是讓妳看清卵巢年齡的工具——

知道得越早，妳能做的選擇就越多。

AMH凍卵之父徐明義│小檔案

徐明義教授，師承美國「試管嬰兒之父」Howard W. Jones，並具台大數學系背景，被譽為「台灣 AMH 之父」。他以科學邏輯理解卵巢變化，以婦產科與生殖醫學專業處理多囊、高齡與反覆失敗等複雜案例；並帶領華育打造由台大電機博士團隊共同研發的 AI 智能化「零出錯胚胎實驗室」，透過 LIMS、胚胎履歷化與 PGT-A 基因篩檢，讓每一個醫療判斷都有數據可循。徐教授在專欄中以溫柔且清晰的方式，陪伴女性理解生育力，用正確知識取代不必要的擔心。

想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估

延伸閱讀

晚婚族必看，35歲是生育界線？徐明義教授揭「卵子」真相：年齡不是重點，AMH值才是關鍵

經痛到打滾小心是不孕警訊！35歲輕熟女確診「子宮肌腺瘤」，徐明義教授揭「保卵生子」黃金策略