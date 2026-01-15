AMH凍卵之父徐明義專欄／多囊性卵巢等於難懷孕？徐明義教授解析：AMH偏高代表卵子庫存量偏多

作者｜徐明義 教授／華育生殖醫學婦產科診所 院長

被譽為台灣「AMH 之父」，徐教授長年研究多囊性卵巢症候群（PCOS）、卵巢功能與生育力評估，致力於在正確醫療資訊下，協助女性掌握屬於自己的人生與生育選擇權。

妳也曾被報告上的 AMH 數值嚇到嗎？

在門診中，我經常遇到女性拿著檢查報告，焦慮地問我：「醫師，我有多囊性卵巢（PCOS），而且我的 AMH 比同齡高很多，這是不是代表我比較難懷孕？」

這樣的不安，其實非常常見。多半不是因為身體真的出了問題，而是因為誤解了數據的意義。

多囊性卵巢需要的，從來不是憂心恐慌，而是需要正確的理解，以及有效的策略管理。

這篇文章，將帶妳看懂 AMH 與 PCOS 背後真正的醫學意義，也讓妳發現——原本被視為「劣勢」的條件，其實可以轉化為妳人生中重要的生育選擇權。

AMH 偏高代表什麼？為什麼多囊性卵巢（PCOS）女性常出現這種情況？

AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙） 是目前臨床上評估卵巢內卵子庫存量的重要指標，常應用於生育力評估、凍卵規劃與試管嬰兒療程前的判斷。

首先需要釐清的是：AMH 代表的是卵子的「數量」，而不是品質；真正決定卵子品質的關鍵，最重要的是年齡。

需要特別說明的是，AMH 偏高並不等同於「容易自然懷孕」，而是代表卵子數量充足；因此，是否適合自然備孕或得進一步療程，仍需由醫師進行完整評估。

多囊性卵巢 PCOS 的核心特徵，是卵巢內的小卵泡數量較多，這些小卵泡會同時分泌 AMH，因此檢驗結果往往顯示AMH高於同齡平均。

換句話說：AMH 偏高所反映的，是卵子庫存量充足，而不是「比較難懷孕」。對多囊性卵巢女性而言，這代表妳擁有的是一份可以被正確管理的生育資本，而不是命定的劣勢。

多囊性卵巢（PCOS）為什麼不容易懷孕？真正的關鍵在排卵節奏

多囊性卵巢女性面臨的核心問題，並非卵子不足，而是排卵訊號不穩、節奏失調。在這樣的狀態下，醫療介入不應被視為「最後一步」，而是一種協助身體重新建立秩序、找回掌控感的工具。

● 試管嬰兒（IVF）：協助重建生育節奏的醫療方式

對多囊女性而言，試管療程的價值，在於讓醫師能夠精準調控卵泡發育歷程，降低過度刺激的風險，並將原本混亂的排卵節奏，轉化為一顆顆可評估、可規劃、可保存的卵子或胚胎。

● 分段規劃，不必犧牲人生其他面向

生育規劃不一定要「一次到位」。對忙碌的職場女性來說，分段進行、逐步累積，往往更貼近現實，也能降低身心壓力。

● 最成功的凍卵，是「這輩子都沒用到它」

對於多囊性卵巢或生育節奏不穩定的女性而言，凍卵是一種保留選擇權的生育規劃方式，而非立即進入懷孕的壓力。

在尚未準備好懷孕之前，凍卵的意義，是先把卵子的年齡留在最好的狀態。它帶來的，不是急著使用的壓力，而是一份不被時間追趕的安心感。

AMH 要多久測一次？不同年齡，有不同答案

過 25 歲後：至少檢測過一次

了解目前卵子庫存量的水平

若AMH值位於同年齡的平均範圍：每2年再測即可

若有以下情況之一，建議每年追蹤：

AMH 偏低

卵巢早衰家族史

子宮內膜異位症／巧克力囊腫

多囊卵巢體質（AMH 明顯高於同年齡平均）

卵巢手術史

正在備孕、凍卵或凍胚

年齡大於 35 歲

多一點理解，就多一點選擇

多囊性卵巢的核心，並不在於卵子數量，而在於是否被妥善管理。當生育節奏回到可預測、可規劃的狀態，發育選擇自然就會變多。

也正因如此，對多囊性卵巢（PCOS）女性而言，AMH 的正確解讀、生育力評估，以及後續是否進行凍卵或試管嬰兒規劃，都應經由專業醫生系統性管理。

為什麼生育力評估需要回到專業醫療管理？

華育把所有流程整合成一套，能追蹤、能驗證、能預測的完整生育醫療系統。

LIMS 實驗室資訊管理：將卵泡、荷爾蒙、取卵反應、受精與胚胎發育等生殖流程中的關鍵資訊整合在同一套系統，讓醫師能從持續完整的資料中判讀卵巢與胚胎的整體走向。

RI Witness™ 晶片監測：華育在建立實驗室流程時，就將 RI Witness 納入核心系統之一，以晶片方式確認每一步操作、每一顆卵子的身分，讓凍卵與試管過程具備高度透明、可追溯、可驗證的安全標準。

全球卵銀（Global Egg Bank）：核心宗旨是協助客戶在託付「最珍貴的卵子」時，能對機構的安全性與流程品質感到安心。

在整體流程設計上，華育所導入的高科技系統並非外在裝飾，而是為了讓每一項與生育相關的資料加上卵的特質都能 被完整記錄、確實比對、清楚追蹤，提升流程管理的安全性與透明度。透過這些可被驗證的資訊，醫師得以更準確地了解妳的卵巢狀態，並依據檢查與臨床評估，提供後續適合的醫療建議。

生育力管理 AMH APP（AMHer）：在臨床之外，對於希望更能理解自身 AMH 變化與生育狀態的女性，也可透過 AMHer 作為輔助工具。AMHer 的角色並非取代醫師的專業判斷，而是協助女性紀錄、整理並理解 AMH 與年齡、體質之間的關係，讓後續與醫師討論時，能更聚焦在真正重要的生育策略。

113 年起：華育通過財政部核可，可申報節稅的生育檢查與治療項目，全台僅兩家自費試管診所取得資格

自 113 年起，AMH、生育力評估、凍卵、凍胚與試管嬰兒等合規項目之收據，皆可依法列入醫療支出扣除， 讓女性在生育規劃中同時兼顧健康、時間與財務。

